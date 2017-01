The Purge: Election Year: Wie realistisch ist das Szenario? - Schauspieler geben ihre Meinung

17.01.2017 um 15:20 Uhr Am 19. Januar erscheint der Thriller The Purge 3: Election Year auf DVD, Blu-Ray und als VIdeo on Demand. The Purge ist eine brutale Tradition bei der jedes Jahr 12 Stunden lang die Gesetze außer Kraft treten. Präsidentschaftskandidatin Charlie Roan will die Abschaffung durchsetzen, was die Menge in Befürworter und Gegner teilt. Zufällig genau einen Tag vor den Wahlen geht das Ritual von neuem los. Aber anstatt sich verstecken und der Purge aus dem Weg gehen zu können, werden Charlie Roan und ihr Sicherheitschef Leo Barnes durch einen Hinterhalt auf die Straßen getrieben - Der Überlebenskampf beginnt. Wie realistisch die Vorstellung einer Purge ist, besprechen die Schauspieler des Films hier im Clip!

