The Predator: Neue Schauspieler und ungewöhnliche Story-Details

The Predator soll laut Regisseur und Drehbuch-Autor Shane Black nicht wirklich ein Reboot der Serie werden aber dennoch einen neuen Ansatz bieten und die Reihe neu aufstellen. Und anhand erster Story-Details könnte der Film in eine ziemlich ungewöhnliche Richtung gehen.

Im Film soll der zehnjährige Jacob Tremblay eine Hauptrolle spielen. Und zwar verkörpert er den Sohn eines Ex-Marines, gespielt von Boyd Holbrook. Der autistische Junge wird die Existenz der Predators aufdecken, doch nur auf taube Ohren stoßen. Da er sehr intelligent und sprachgewandt ist, wird er einen Weg finden, mit den Außerirdischen zu kommunizieren. Der Junge wird eine Schlüsselrolle im Kampf gegen die Predators einnehmen, die ihn nicht als Bedrohung ansehen. Zudem soll man mehr über die Hintergründe darüber erfahren, warum die Außerirdischen Jagd auf die Menschen machen und Trophäen sammeln.

Ebenfalls eine Rolle im Film hat Schauspieler Thomas Jane (Der Nebel, The Punisher) bekommen. Welche Figur er verkörpern wird, ist noch nicht bekannt. Regisseur Shane Black (der übrigens im ersten Predator-Film aus dem Jahr 1987 an der Seite von Arnold Schwarzenegger Jagd auf den Außeirdischen machte) erklärte, dass der neue Film anders wird. Zwar soll es auch Horror-Elemente und viel Spannung geben, doch auch der Humor soll nicht zu kurz kommen. Shane Black will, dass der Film "außergewöhnlich" wird, was aber nicht heißen soll, dass er etwas bietet, was man bisher noch nicht gesehen hat.

In den Kinos wird The Predator am 1. März 2018 anlaufen. Die Dreharbeiten beginnen im kommenden Februar.

