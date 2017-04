The Predator: Arnold Schwarzenegger wird nicht dabei sein

Regisseur Shane Black (Iron Man 3) arbeitet derzeit an einer Neuauflage des 1987 erschienenen "The Predator", die im kommenden Jahr in den Kinos zu sehen sein wird. Black stand bereits im Original vor der Kamera und übernahm dabei die Rolle des Rick Hawkins. Zum Cast der Neuauflage gehören unter anderem Olivia Munn (X-Men: Apocalypse) und Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine). Der ehemalige Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger hat einen Auftritt im neuen Predator nun abgelehnt. Im Interview mit Yahoo verriet der Österreicher den Grund für die Absage.

"Sie haben mich gefragt, ich habe es [das Drehbuch] gelesen und ich habe es nicht gemocht - egal was sie mir angeboten haben. Also werde ich das nicht machen, nein. Außer sie schreiben es um oder machen die Rolle signifikanter. Aber wie es aktuell aussieht, werde ich es nicht machen", gab Schwarzenegger im Interview bekannt. Es macht den Eindruck, als wollte Regisseur Shane Black dem Österreicher nur einen kleinen Cameo-Auftritt anbieten - für Schwarzenegger scheint das jedoch nicht genug zu sein. Der deutsche Kinostart von "The Predator" ist derzeit für den 8. Februar 2018 geplant.

Quelle: Yahoo