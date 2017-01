The LEGO Batman Movie: Goodies & Baddies posieren auf schnieken Charakterplakaten

In "The LEGO Batman Movie" wird der grummelige, im Original von Will Arnett vertonte Titelheld selbstverständlich auf bekannte Freunde und Widersacher treffen. Denn als der Joker & Co. sich Gotham City durch eine feindliche Übernahme endgültig einzuverleiben versuchen, muss Batman vielleicht doch einmal sein Image vom einsamen Rächer revidieren und die Unterstützung anderer annehmen... Wie diese Unterstützung konkret aussieht, zeigen coole Graffiti Poster, die Warner knapp einen Monat vor dem deutschen Kinostart (= 9. Februar 2017) veröffentlicht hat.