The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Warum es so gut ist - Video-Special

07.03.2017 um 18:15 Uhr The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist da und erhält auf der ganzen Welt überragende Kritiken, die es wertungstechnisch zu einem der besten Spiele aller Zeiten machen. In diesem Video erklären wir, welche Punkte das Spiel so genial machen. Es gibt aber auch Kritikpunkte - die findet ihr in einem weiteren Video!

Mehr zu diesem Video erfahrt ihr auch im Artikel Zelda: Breath of the Wild im Test: Open-World-Meisterwerk.

Mehr zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet ihr auf unserer Themenseite.