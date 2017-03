The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Von Nordwest nach Südost - wir durchqueren im Video die Spielwelt!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wagt sich als erstes Spiel der Reihe in Open-World-Gefilde - und haut hierbei gleich mal richtig auf den Putz. Die Welt ist nämlich echt toll gestaltet und schlicht und ergreifend riesig! Wie riesig, das zeigen wir in diesem Video. Wir starten im Nordwesten der Map und rennen bis zum äußersten Winkel im Südosten. Damit das nicht allzu lange dauert, haben wir die Geschwindigkeit um den Faktor 2 erhöht. Was uns dabei auf dem Weg alles passiert, das zeigen wir in unserem Video!

Hat Breath of the Wild aber noch mehr zu bieten als eine große Spielwelt? Das erfahrt ihr in unserem Test zum neuen The Legend of Zelda (Spoiler: es ist ziemlich gut). Das finden übrigens nicht nur wir, international räumt der neueste Auftritt von Link derzeit Topwertungen ab. Weitere Informationen und Videos zum Spiel findet ihr gesammelt auf unserer Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.