The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Vom Start direkt zum Endboss! - SPOILER!!!

05.03.2017 um 09:15 Uhr The Legend of Zelda: Breath of the Wild stellt Entscheidungsfreiheit in den Mittelpunkt - so sehr, dass wir (fast) direkt nach dem Spielstart zum letzten Boss laufen können. Glaubt ihr nicht? Hier ist das Beweisvideo. Vorsicht: Dicker Spoiler!!!

