The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Beeindruckender Trailer mit Release-Termin

15.01.2017 um 17:15 Uhr Nintendo kündigt den Release-Termin von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch an. Die Veröffentlichung erfolgt am Launch-Tag der neuen Konsole: am 3. März 2017. Zur Einstimmung veröffentlichte das Unternehmen einen neuen, durchaus beeindruckenden Trailer zum neuen Abenteuer um Zipfelmützenträger Link.

