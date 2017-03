Zelda: Breath of the Wild - Lösung mit Tipps zum neuen Open World-Epos - Wir bieten euch einen Wegbegleiter durch das gigantische Hyrule inklusive erster Schritte in der völlig freien Umgebung und mehr. Link erwacht im Spiel in einem mysteriösen Bad und erhält an dieser Stelle den Shiekah-Stein. Dieses Werkzeug ist eines der wichtigsten Instrumente auf dem Weg über verschneite Bergkämme oder durch brandheiße Wüstendünen. Bevor ihr jedoch Hals über Kopf in Hyrule durchstartet liefern wir euch allgemeine Tipps und Tricks sowie einen kleinen Leitfaden zur Hauptquest sowie wichtigen und spannenden Nebenquests. Aufgrund der Größe des Spiels und allerlei interessanter Orte und Charaktere wollen und können wir auch nicht jedes Detail in dieser Lösung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild verraten.

Bereits nachdem Link aufwacht, den Shiekah-Stein erhält und damit die Höhle verlässt, erkundet ihr bereits relativ frei das vergessene Plateau. Sofern ihr das Plateau verlassen wollt, redet ihr mit dem alten Mann am Lagerfeuer und folgt dem Questmarker. Übrigens: Wir legen euch obendrein auch unseren Test zu Zelda: Breath of the Wild ans Herz, sofern ihr euch noch nicht zum Kauf des Spiels für Wii U oder Nintendo Switch entschieden habt. Zunächst folgen allgemeine Tipps zum Spiel, danach beginnen wir mit dem Lösungs-Leitfaden durch die Hauptquest. Nutzt also das Inhaltsverzeichnis. Übrigens: Dieser Leitfaden zum Hyrule-Epos wird in den kommenden Tagen und Wochen erweitert.



Zelda: Breath of the Wild - Allgemeine Tipps

Bevor ihr jedoch ins Abenteuer Hyrule aufbrecht, geben wir euch noch ein paar kleine Hinweise mit auf den Weg.



Wenn es blitzt...

Schaut unter jeden Stein, um Geheimnisse zu finden. Quelle: Computec Media GmbH Neben Tag und Nacht-Wechsel erlebt ihr in Zelda: Breath of the Wild auch unterschiedliches Wetter. Dabei solltet ihr beachten, bei Gewitter keine Metall-Gegenstände ausgerüstet zu haben! Sonst erleidet Link einen schnellen Bildschirm-Tod. Sobald es Gewitter gibt, schaut ins Menü. Metallgegenstände werden mit kleinen Blitzen hervorgehoben. Gegenstände aus Holz oder antikem Material sind nicht blitzanfällig. Legt alle metallhaltigen Waffen, Schilde und Bögen ab.

Alternative zu Holzfäller-Axt und Eisenhammer

Mit Edelsteinen lässt sich gut Rubine verdienen. Dafür nutzt ihr den Eisenhammer, um spezielle Vorkommen an Bergen abzubauen. Ist euch grad der Hammer zerbrochen, nutzt einfach die Bomben des Shiekah-Steins. Das gleiche gilt übrigens für Bäume. Solltet ihr Holzbündel benötigen aber keine Axt dabei haben, nutzt ihr auch hier die Bomben.

Zweihänder & schwere Waffen

Tretet ihr Gegnern mit Schilden gegenüber, so empfiehlt es sich, immer eine schwere Waffe griffbereit zu haben. Damit brecht ihr die Verteidigung eures Gegners leichter. Im Kampf wechselt ihr danach einfach auf eure Lieblingswaffe zurück und erledigt den Widersacher.

Schleicht euch an!

In der Nacht schlummern eure Gegner in ihren Camps. Ihr schleicht euch an und drückt Y für einen Überraschungsangriff. Zum Anschleichen nutzt ihr übrigens auch das Wetter! Wenn es beispielsweise regnet, werden Links Geräusche durch den Niederschlag überdreckt. Ihr schleicht euch somit leichter an eure Gegner an!

Mit Charakteren reden + Läden besuchen

Durch den Dialog mit den Bewohnern erfahrt ihr jede Menge Details und manchmal auch kleine Hinweise zu Schätzen und mehr. Außerdem erledigt ihr so Nebenquests, die euch auch zu Schreinen oder noch größeren Geheimnissen in Hyrule führen! Außerdem solltet ihr in den Dörfern unbedingt die Läden besuchen! Besonders Klamottenläden führen jede Menge nützliche Kleidung, die vor Hitze oder Kälte schützt oder gar einen Bonus auf Schleichen oder Klettern bietet!

Waffe werfen + Platz schaffen

Schreine nutzt ihr auch zur Schnellreise. Quelle: Computec Media GmbH Im Kampf zerbricht eure Waffe anfangs recht schnell. Sobald ihr die Warnung erhaltet, schleudert ihr das Diskutierholz auf euren Gegner. Das verursacht nicht nur mehr Schaden, es schafft auch Platz für neue Waffen, die Gegner hinterlassen.

Stasis Rune enthüllt Items!

Nutzt unbedingt die Module eures Shiekah-Steins! Mit dem Magnet-Modul macht ihr metallische Objekte in kleinen Seen sichtbar. Das Stasis-Modul enthüllt übrigens Items in naher Umgebung!

Fackel und Feuer zum Wärmen

In kalten Gegenden solltet ihr warme Klamotten dabei haben. In Wüstengebieten andersrum. Dafür bereitet ihr beispielsweise Gerichte am Kochtopf zu. Diese verleihen euch über Zeit einen Schutz vor Kälte oder Wärme. Geht euch die Nahrung aus, so zündet ein Feuerchen an oder nutzt eine brennende Fackel. Dabei dürft ihr aber nicht sprinten, da die Fackel sonst erlischt. Wie Link ein Feuerchen macht? Nehmt einfach ein Holzbündel und einen Feuerstein in die Hand und legt beides auf den Boden. Dann schlagt ihr mit einem metallischen Gegenstand auf den Feuerstein und ihr habt ein hübsches Lagerfeuer hergestellt. Übrigens: Am Lagerfeuer dürft ihr auch bis zum Morgen rasten (oder bis zum Mittag, respektive Abend).

Schreine für Schnellreise

Schreine liefern euch ein Zeichen der Bewährung als Belohnung. An speziellen Punkten im Spiel tauscht ihr vier Stück davon gegen Herz- oder Ausdauercontainer ein. Allerdings bieten Schreine auch eine weitere, praktische Funktion. So nutzt ihr sie - wie die Türme auch - als Schnellreise-Punkte.

Die Umgebung entdecken

Lasst euch auf die Natur und die Spielwelt ein! Wandert auf Anhöhen, erklimmt Gipfel! Das Spiel wird euch belohnen. Nicht nur durch eine tolle Aussicht sondern auch durch viele versteckte Geheimnisse! Abseits des Weges lauern aber auch Monster oder Wächter, seid also auf der Hut. Habt ihr euch mal verlaufen, so nutzt die Schreine zur Schnellreise. Außerdem solltet ihr nicht zögern, auf der Karte des Shiekah-Steins besondere Orte zu markieren!

Kochen - Nahrung & Medizin

Statt Heiltränke in einer vorgegebenen Anzahl an Flaschen nutzt ihr in Zelda: Breath of the Wild meist Nahrung zur Heilung. Dabei pflückt ihr Obst oder Gemüse und jagt Tiere für Fleisch. Selbstverständlich dürft ihr eure Beute auch roh verzehren, dies bringt allerdings nicht wirklich viel. Besser Kochen an einem Kochtopf bringt euch hilfreiche Nahrung mit Zusatzeffekten. Quelle: Computec Media GmbH ist da die Zubereitung an einem Kochtopf oder zur Not an einem simplen Lagerfeuer. Werft ihr einzelne Zutaten wie Wild oder Äpfel ins Feuer, so werden diese lediglich geröstet. Aber selbst geröstete Lebensmittel bringen mehr Heilung als Rohware. An einem Kochtopf allerdings mischt ihr bis zu fünf Zutaten zu einem Gericht. Dabei bieten unterschiedliche Rohzutaten auch Statuseffekte.

Werft ihr beispielsweise zu Fleisch und Pilzen noch eine Chilischote in den Topf, erhaltet ihr ein Gericht, das euch nicht nur heilt sondern euch auch Kälte-Resistenz über Zeit verleiht. Weitere Effekte sind beispielsweise: stärkerer Angriff, stärkere Abwehr oder Hitzeresistenz. Insekten nutzt ihr zur Zubereitung für Medizin. Dabei mischt ihr ein oder mehrere Grund-Insekten mit Monster-Zutaten wie Hörner, Herzen oder Hauer. Dabei erhaltet ihr ebenso Resistenzen gegen Hitze oder Kälte. Wichtiger jedoch sind die Tränke, die eure Sprintgeschwindigkeit erhöhen oder eure Ausdauer wieder auffüllen! Hängt ihr beispielsweise am Berg, schafft es aber mit aktueller Ausdauer nicht auf den Gipfel, so nutzt ihr einen solchen Trank. Das funktioniert auch beim Schwimmen oder beim Fliegen mit dem Paragleiter.

Waffen & Kampf

Anders als in früheren Zelda-Abenteuern bietet Breath of the Wild ein schier unerschöpfliches Arsenal an Waffen, Schilden und Bögen. Der Nachteil: Besonders zu Spielbeginn gehen eure Waffen schnell zu Bruch. Der Vorteil: Von besiegten Gegnern sammelt ihr sofort neue Argumentationsverstärker ein. Durch rote, graue oder grüne Pfeile wird euch sofort angezeigt, ob die neue Waffe besser, gleich stark oder schlechter ist, als eure momentan ausgerüstete. Auch in puncto Waffen interagiert ihr mit der Spielwelt. Lauft ihr mit gespanntem Bogen beispielsweise an einer Feuerquelle vorbei, so entzündet sich der Pfeil und setzt damit Gegner, explosive Fässer oder eure Umgebung in Brand. Auch sonstige Holzwaffen lassen sich mit Feuer verstärken. Neben Schwertern findet ihr auch Lanzen, Speere, Zweihand-Waffen, Keulen und vieles mehr. Später dürft ihr euch natürlich auch auf die Suche nach dem legendären Master Schwert begeben oder bei einem Schmied eure Waffen aufbessern!

Taro-Nihi-Schrein - Erlernen der erweiterten Kampftechniken

Am Schrein in Kakariko lernt ihr das Kampfsystem mit Kontern, Ausweichen und mehr kennen. Im folgenden Video seht ihr die einzelnen Features des erweiterten Kampfsystems. Weitere Video-Guides zu allen Schreinen in Zelda Breath of the Wild halten wir für euch bereit.

