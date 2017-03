The Legend of Zelda: Breath of the Wild: WiiU-Version läuft schon per Emulator auf PC

Seit 2015 arbeitet ein Team an der Entwicklung des WiiU-Emulators CEMU und konnte darüber schon einige Spiele von Nintendos Konsole auf dem PC zum Laufen bringen. Manche mit besseren und manche mit schlechteren Ergebnissen. Und schon wenige Tage nach dem Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild läuft auch dieses Spiel - teilweise - über den Emulator.

Der Titel startet zwar und man kann ihn auch spielen, die Framerate liegt aber bei etwa 15 fps und einige Bugs trüben den Spaß. Die Physik spielt verrückt, Runen, die eine Objektauswahl benötigen, funktionieren nicht, das Wasser besitzt keine Kollision und als Sound ist nur statisches Rauschen zu hören. Das Tutorialgebiet lässt sich nur verlassen, wenn man ein Savegame lädt, in dem man schon weiter ist. Dennoch ist es eine beachtliche Leistung, ein so neues Spiel per Emulator so früh nach Release auf einem PC zum Laufen zu bekommen.

Das Team gibt an, dass noch einige Arbeit vor ihm liegen würde. Denn einfach einen besseren PC zu verwenden, würde nicht wirklich helfen und es kommt schon ein Computer mit einer Intel i7-4790K CPU und einer Geforce GTX 780 Grafikkarte zum Einsatz. Eine Konsole zu emulieren sei ein sehr komplexer Prozess. Dennoch gehen die Entwickler des CEMU davon aus, dass sie The Legend of Zelda: Breath of the Wild schon in wenigen Monaten soweit haben könnten, dass es auf einem PC sehr gut per Emulator läuft. CEMU ist eine Art geistiger Nachfolger des Dolphin-Emulators, der Gamecube-Spiele auf dem PC spielbar macht.

Nintendo zeigt sich schon länger alles andere als begeistert von Emulatoren und bezeichnet die Programme als die größte Bedrohung für das geistige Eigentum von Videospiele-Entwicklern. Entsprechend dürfte man im Unternehmen nicht allzu erfreut darüber sein, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild schon relativ gut per Emulator auf PC spielbar ist.

