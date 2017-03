Das vor wenigen Wochen veröffentlichte The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird unter anderem deswegen so gelobt, weil uns die Entwickler von Nintendo die Freiheiten geben, zu jeder Zeit quasi alles Erdenkliche tun und lassen zu können. Und das mündet dann dank ausgefeilter Spielmechaniken eben in so Videos wie dem eines japanischen Spielers, der mit seinem Parasegel Erstaunliches vollbracht hat. Auf einem der vielen Türme in der Spielwelt von Breath of the Wild treffen wir einen Charakter, der uns für das Zurücklegen weiter Flugdistanzen mit Rubinen belohnt. Und das ließ sich besagter Spieler nicht zweimal sagen: Über 7.600 Meter weit flog er - von einem Turm in der Nähe von Schloss Hyrule bis ans untere rechte Ende der Karte. Eine Reise, die über 20 Minuten dauerte.



Wie wir sehen, machte sich der Spieler hier eine vom Entwickler gegebene Mechanik zunutze, die es in der Theorie erlaubt, unendlich lange durch die Luft zu fliegen - wenn sich ein solches Unterfangen auch sehr ressourcenzerrend gestaltet. Mit mehr als 300 Feuer- und über 200 Bombenpfeilen legte der Spieler nämlich immer wieder Feuer, die ihm frischen Auftrieb verschafften und in der Luft hielten. Damit ihm dabei nicht die Puste ausging, braute er sich im Vorfeld etliche Ausdauerelixiere. Ein hoher Kostenaufwand, der trotz der beeindruckenden zurückgelegten Strecke mit lediglich 100 Rubinen belohnt wurde. Für mehr rund um The Legend of Zelda: Breath of the Wild besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Via Shacknews