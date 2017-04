Nintendo hat den zweiten Patch nach Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ausgerollt. Doch ähnlich wie das beim ersten Update 1.1.1 vor wenigen Wochen bereits der Fall war, hatten Spieler zunächst keine Ahnung, welche Stellschrauben der Mario-Konzern da konkret nachgedreht hat. Die Patch Notes sagen auch diesmal wieder lediglich: "Es wurden Anpassungen für eine angenehmere Spielerfahrung vorgenommen." Was sich mit dem Patch alles genau geändert hat, ist von offizieller Seite auch weiterhin unklar, auf Basis diverser Spielerberichte ist inzwischen aber davon auszugehen, dass Nintendo einen bekannten Pfeil-Exploit im Spiel behoben hat.

So war es ursprünglich möglich, in Breath of the Wild unendlich viele Pfeile für den Bogen zu sammeln, indem man sich in einer gewissen Entfernung zu bogenschießenden Gegnern aufstellte. Diese verfehlten ihr Ziel dann konstant, und man konnte die vor einem auf dem Boden aufschlagenden Pfeile dann ganz simpel aufsammeln und regelrecht horten. Wie traurige Spieler berichten, ist das jetzt nicht mehr möglich: Nach 20 bis 25 verschossenen Pfeilen sollen die begehrten Projektile nun einfach verschwinden.

Das war aber wohl noch nicht alles: Ein weiterer Fehler, den Nintendo offenbar inzwischen behoben hat, hat mit dem "Wolf Link"-Amiibo zu tun. Wie Spieler berichten, gewährt dieser in Breath of the Wild nun nicht mehr automatisch 20 Herzen, sondern funktioniert in vorgesehener Abhängigkeit zum Spiel The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Durch das Meistern der "Schattenhöhle" im Spiel lässt sich nämlich die Anzahl der in dem Amiibo gespeicherten Herzen verändern, was wiederum Auswirkungen auf die Anzahl der Herzen in Breath of the Wild haben soll. Standardmäßig gewährt der Amiibo nun offenbar nur noch drei Herzen. Ob dies allerdings mit dem aktuellen Patch zu tun hat, oder schon früher behoben wurde, ist unklar.

