Mit der Wii U blickt Nintendo wahrlich nicht auf die größte Erfolgsgeschichte seiner Firmenhistorie zurück. Als Nachfolger zur ungemein erfolgreichen Wii verkaufte sich die Konsole zum Stand September 2016 nur 13,36 Millionen Mal, und viele Spieler beklagten das mangelhafte Spieleangebot der Hardware. Nun soll bald endgültig Schluss sein - zumindest vonseiten Nintendos: Wie Nintendo-of-America-Präsident Reggie Fils-Aime gegenüber Polygon wenig überraschend bestätigte, wird das kommende The Legend of Zelda: Breath of the Wild definitiv das letzte Nintendo-Spiel für die Konsole sein. "Wir sind wirklich am Lebensende der Wii U", so Fils-Aime.

Dies soll aber nicht heißen, dass vollständig der Stecker gezogen wird: Zum einen können durchaus auch noch Spiele von Drittherstellern für die Wii U erscheinen, zum anderen hat der Nintendo-Präsident bestätigt, dass die Wii-U-Spiele auch weiterhin bei Händlern sowie im Nintendo eShop vertrieben werden sollen. Auch die Online-Dienste sollen weiter aktiv bleiben: "Die bestehenden Online-Aktivitäten in [Mario] Kart und Splatoon sind beträchtlich. Wir werden das auch weiterhin unterstützen", so Fils-Aime. Damit wird Nintendo seine Spieler wohl nicht zwingen, sich die neue Konsole Switch zu kaufen, die ja immerhin auch mit einer Neuauflage von Mario Kart 8 und dem neuen Splatoon 2 aufwarten soll. The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll am 3. März simultan für Wii U und Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: Polygon