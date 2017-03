The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Nackter Link ruft lustige Reaktionen hervor

In einem Rollenspiel ist es eigentlich immer notwendig, eine gute Rüstung zu tragen. In Nintendos The Legend of Zelda: Breath of the Wild müsst ihr euch sogar Kleidung anziehen, um beispielsweise vor Kälte geschützt zu sein. Doch was passiert, wenn Held Link mit nichts als seiner Unterhose am Körper durch die Spielwelt schreitet?

In den meisten Spielen würden die NPCs überhaupt nicht darauf reagieren, doch in The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist das anders. NPCs bemerken, wenn ihr in Unterwäsche vor ihnen steht und bedecken beispielsweise voller Scham ihre Augen oder fordern euch auf, euch etwas anzuziehen. Oder ihr kassiert mal eine Drohung, dass Personen ohne Kleidung nicht allzu gern gesehen sind. Manche Kreaturen reagieren auch belustigt darauf, euch fast nackt zu sehen.

In The Legend of Zelda ruft ein fast nackter Link lustige Reaktionen hervor. (2) Quelle: AppTrigger

Eine Auswahl der lustigen Sprüche, die ihr als fast nackter Link erntet, könnt ihr euch beispielsweise auf Apptrigger ansehen. Oder ihr probiert es selbst mal aus und entblößt euch in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Derartige Details sind es, welche das Spiel zu einem solchen Hit machen.

Quelle: Polygon