The Legend of Zelda: Breath of the Wild: ​Das ist Links Nachname

Der Held aus der beliebten Spielereihe The Legend of Zelda ist als Link bekannt. Doch ist das sein einziger Name oder besitzt das mutige Kerlchen mit der grünen Zipfelmütze noch einen Nachnamen?

Das tut er in der Tat. Link ist nur sein Vorname. Den Nachnamen verriet Entwickler Shigeru Miyamoto während eines Interviews mit dem Magazin Game Informer. In diesem wurden 51 Fragen zur Spielereihe gestellt, welche Shigeru Miyamoto und Eiji Aonuma, Produzent des kommenden Spiels The Legend of Zelda: Breath of the Wild, innerhalb kürzester Zeit beantworten mussten.

Allerdings dürfte die Antwort auf die Frage nach Links Nachnamen den einen oder anderen doch etwas enttäuschen. Denn sie lautet Link. Genau, der volle Name des Helden aus den The-Legend-of-Zelda-Spielen lautet Link Link. Allerdings ist nicht so ganz sicher, ob die beiden dies auch wirklich ernst gemeint haben. Denn sie verrieten, dass die Situation des Nachnamens bei Link und Mario gleich sei, was bedeuten würde, dass Mario mit vollem Namen Mario Mario heißen würde. Doch genau dies dementierte Shigeru Miyamoto vor einigen Jahren. Mario sei einfach nur Mario. Daher ist es durchaus möglich, dass die Bezeichnung Link Link nur ein Scherz war und der Held der Zelda-Spiele einfach nur einen Namen besitzt. Im Übrigen verriet Shigeru Miyamoto auch, dass Link kein Mensch ist.

Das nächste Abenteuer mit dem beliebten Helden dürft ihr schon am 3. März erleben, wenn The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und WiiU erscheint.

