Zelda: Breath of the Wild - Leaks fluten das Internet

Jetzt ist er fast erreicht, der 3. März 2017, der das große Veröffentlichungsdatum der neuen Konsole Nintendo Switch und des von Fans heiß erwarteten The Legend of Zelda: Breath of the Wild markiert. Doch nur wenige Tage vor Erscheinen des Open-World-Spiels hat sich das Internet zum wahren Spoiler-Minenfeld entwickelt.

Wie die Seite Kotaku berichtet, ist es Software-Piraten gelungen, verschlüsselte Spieldateien von Nintendo zu entwenden, und sie auf einer Wii U zum Laufen zu bringen, sprich: Breath of the Wild bereits Tage vor offizieller Veröffentlichung zu spielen. Damit sind nun alle Dämme gebrochen, und das Internet wird geflutet von Bildern und Videos rund um Links neues Abenteuer. Auf der Seite imgur wurde etwa eine umfangreiche Galerie veröffentlicht, die von zahlreichen Waffen über Gegner und Tiere bis hin zum Endboss und der finalen Cutscene so ziemlich alles zur Schau stellt.



Die geleakten Infos mit einem Mausklick: Vorsicht, Spoiler! Aus dem geleakten Material geht nicht nur hervor, dass es in Breath of the Wild zahlreiche Waffen und Schilde - darunter auch einige Bekannte aus früheren Spielen - gibt, sondern dass wir etwa auch die Möglichkeit haben, Links Kleidung nach eigenem Wunsch einzufärben. Dass Amiibos derweil noch weitere Gegenstände freischalten sollen, ist bereits von offizieller Seite bekannt.

Für zukünftige Informationen, Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um The Legend of Zelda: Breath of the Wild haltet ihr auch weiterhin unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Via Kotaku