The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Spiel komplett ausverkauft bei Amazon

Wer vor hatte, sich jetzt noch das neue Open-World- Spiel The Legend of Zelda: Breath of the Wild entweder für Nintendos Switch oder die WiiU zu holen, der hat zumindest bei Bestellungen über Amazon kein Glück.

Denn dort ist das Spiel aktuell komplett ausverkauft. Sowohl die Version für Nintendo Switch als auch für die WiiU - und die Limited Edition sowieso - sind momentan nicht erhältlich. Sowohl für die WiiU-Fassung als auch für die Version für Switch wird zum Zeitpunkt der Erstellung dieser News kein neues Lieferdatum genannt. Nur die digitale Download-Version ist aktuell noch für rund 70 Euro zu haben.

Natürlich gibt es aber zahlreiche Drittanbieter, welche das Spiel anbieten. Hierbei ist aber nicht nur auf den teilweise deutlich höheren Preis zu achten, sondern außerdem auf das Lieferdatum. Bei manchen Händler wird anscheinend nicht vor dem 8. März verschickt, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass auch diese aktuell keine Version auf Lager haben.

Da heißt es momentan für Zelda-Fans, abwarten, bis Nintendo neue Exemplare von The Legend of Zelda: Breath of the Wild nachliefert. Dann dürft ihr euch in die spannenden Abenteuer stürzen.

Quelle: Amazon