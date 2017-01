The Legend of Zelda, Neue PS4-Games, Mass Effect: Andromeda

The Legend of Zelda, Neue PS4-Games, Mass Effect: Andromeda : Video-News vom 12. Januar

Zelda: Breath of the Wild

Zelda: Breath of the Wild - Epischer Trailer, Release-Termine für Switch und Wii U

The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Spiel belegt 40 Prozent des internen Speichers

The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Beeindruckender Trailer mit Release-Termin

Zelda: Breath of the Wild

Aktuelles zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

(u. a. Der Marsianer, The Hateful 8, Interstellar, Django Unchained, London Has Fallen, Olympus Has Fallen, Kingsman, Die Unfassbaren, Sicario, Ziemlich beste Freunde, Rockys Legacy, Der Hobbit, Die Unfassbaren, Pulp Fiction, 96 Hours Taken 3, Lone Survivor, Der Patriot, The Imitation Game)

(u. a. The Hateful 8, London Has Fallen, Homefront, Ziemlich beste Freunde, Olympus Has Fallen)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Beeindruckender Trailer mit Release-Termin

03:49 The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Beeindruckender Trailer mit Release-Termin

Doch das braucht rund 40 Prozent des internen Speichers. Dieser beträgt 32 GB, während The Legend of Zelda: Breath of the Wild installiert etwa 13,4 GB in Anspruch nimmt. Übrigens kaum mehr, als die Version für die Wii U, welche 13 GB beansprucht. Von den genannten 32 GB an internem Speicher nutzt die Konsole selbst noch etwas für das Betriebssystem. Mit dem installierten Zelda-Spiel werden also sogar insgesamt mehr als 40 Prozent an internem Speicher verbraucht.

Viele Käufer einer Nintendo Switch werden sich wohl direkt zum Start auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild holen und es auf der Konsole installieren.

15.01.2017 um 15:57 Uhr Nintendos Switch wird mit einem internen Speicher von 32 GB ausgeliefert. Wer gleich das neue The Legend of Zelda: Breath of the Wild installiert, der muss dafür rund 40 Prozent dieses Speichers opfern. Eine zusätzliche SD-Karte für weitere Spiele erscheint also sehr sinnvoll.

The Last Guardian im Test:

article

1218280

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Spiel belegt 40 Prozent des internen Speichers

Nintendos Switch wird mit einem internen Speicher von 32 GB ausgeliefert. Wer gleich das neue The Legend of Zelda: Breath of the Wild installiert, der muss dafür rund 40 Prozent dieses Speichers opfern. Eine zusätzliche SD-Karte für weitere Spiele erscheint also sehr sinnvoll.

http://www.pcgames.de/The-Legend-of-Zelda-Breath-of-the-Wild-Spiel-55092/News/action-adventure-rpg-konsole-speicher-nintendo-1218280/

http://www.pcgames.de/screenshots/medium/2017/01/ZeldaBotW_PS_R_USK_b2teaser_169.jpg

news