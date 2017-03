The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Weltrekord: Speedrunner schafft das Spiel in unter einer Stunde​

Eine Woche nach dem Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und Wii U hat ein Spieler das Action-Rollenspiel in unter einer Stunde abgeschlossen und somit den neuen Speedrun-Weltrekord aufgestellt. Bisher gelang es zwar auch anderen Zockern, recht schnell den Endboss zu erreichen, aber diesen besiegen und das Spiel abschließen konnten sie aufgrund fehlender Ausrüstung und mangels Herzen nicht. Der bisher schnellste bekannte und komplette Speedrun mitsamt erfolgreichem Kampf gegen Ganon nahm 3 Stunden, 29 Minuten und 39 Sekunden in Anspruch und wurde vom Spieler "Orcastraw" vollführt.

Neuer Speedrun-Rekord: Breath of the Wild in unter einer Stunde durchgespielt

"gymnast86" gelang es nun, diese Zeit zu toppen. Mithilfe von optimierten Techniken zur Fortbewegung im Spiel konnte der Speedrunner Breath of the Wild in 58:01 Minuten abschließen. Damit gilt er nun als Rekordhalter für Speedrunning bei Links neuestem Abenteuer. Den kompletten Durchlauf, der auf der Wii U mit der englischen Digitalversion des Games vollführt wurde, könnt ihr euch im nachfolgenden Video anschauen. Kurze Zeit darauf schaffte es auch der Gamer "Orcastraw", eine beeindruckende Zeit hinzulegen. Seine Zeit liegt bei 58:06 Minuten.



Das neueste Zelda-Abenteuer lebt von seiner offenen Welt, die dem Spieler keine Wege vorgibt. Es ist also möglich, direkt zum Endboss zu laufen und das Spiel abzuschließen, doch empfehlenswert ist dieses Vorgehen nicht unbedingt. Spieler sollten sich auf die fantastische Welt einlassen, die wirklich viel bietet. Solltet ihr aber doch den Versuch wagen, so zeigen wir euch in unserem Video im Zeitraffer, wie ihr direkt vom Anfang des Spiels zum Endgegner Ganon gelangt. Achtung Spoiler! Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Dort gibt's auch nützliche Tipps und einen Lösungs-Leitfaden für Breath of the Wild.