The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Traffic-Rückgang bei Youporn zum Release

Der Release von Nintedos neuester Konsole Switch und The Legend of Zelda: Breath of The Wild hat sich laut aktuellen Statistiken direkt auf Youporn ausgewirkt. So scheinen die üblichen User mehr am Start der neuen Konsole und an Links neuestes Abenteuer interessiert gewesen sein, als an dargebotenen Schmuddelfilmchen. Youporn berichtet von einem Rückgang der Besucherzahlen um 15 Prozent am Release-Tag der Nintendo Switch. Am Tag darauf waren es sogar noch mehr, die anscheinend lieber Hand an die Switch legten anstelle an etwas anderes. 17 Prozent Rückgang wird für Sonntag, den 5. März 2017, festgehalten.

Trotzdem scheint Breath of The Wild die Spieler und Spielerinnen irgendwie auf seltsame Art und Weise stimuliert zu haben. Beim verzeichneten Rückgang des Traffics, erhöhten sich nämlich simultan die Suchanfragen nach Zelda-Pornografie. Wie berichtet wird, schossen die Anfragen nach Link-Pornos um stolze 164 Prozent und nach Zelda-Pornos um 102 Prozent nach oben. Wie die Vergangenheit schon zeigte, ist dieses User-Verhalten aber nichts Ungewöhnliches. Youporn analysiert laufend seinen Traffic und legt allem gerne zu bestimmten jährlichen Ereignissen sein Hauptaugenmerk darauf.

So haben viele Geschehnisse direkten Einfluss auf die Besucherzahlen der Webseite für Erwachsenenunterhaltung. Große Releases scheinen sich aber ganz besonders auf Youporn auszuwirken, denn neben Zelda-Sexfilmen suchten die Besucher verstärkt auch nach weiteren Nintendo-Inhalten, wie beispielsweise Mario, Bowser oder Peach. Und dabei heißt es doch oft: Nintendo-Konsolen und -Spiele seien etwas für kleine Kinder. Anscheinend wohl doch nicht...

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu The Legend of Zelda: Breath of The Wild findet ihr auf unsere umfangreichen Themenseite. Wie sich das Action-Rollenspiel bei uns eine sagenhafte Wertung von 94 Prozent sichern konnte, verrät unser entsprechender, ausführlicher Test.

Quelle: Mass Appeal