Zelda: Breath of the Wild: Gegner besiegt ... mit Bücherregal

In den vergangenen Wochen finden Spieler immer wieder neue Mechaniken in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, wie sie Gegner einfacher oder auch merkwürdiger besiegen können. Ein ähnliches Beispiel ist nun einem Spieler im Kampf gegen den Leunen gelungen. Der Leune ist im Schloss Hyrule zu finden und gehört zu den stärksten Gegnern im Open-World-Titel von Nintendo. Für den Kampf benötigte er lediglich die Magnet-Fähigkeit sowie ein Bücherregal. Vollkommen ohne Ausrüstung gelang es dem Spieler den Gegner auszuschalten. Ein entsprechendes Gif zeigt einige Momente aus dem Kampf.



Auch mit entsprechender Ausrüstung und starken Waffen ist das Duell gegen den Leunen eine echte Herausforderung. Umso beeindruckender ist die Leistung des Spielers. Derzeit beschäftigt sich auch die Speedrun-Community intensiv mit dem Nintendo-Titel. Zuletzt konnte ein Speedrunner innerhalb von 50 Stunden das gesamte Spiel zu 100 Prozent abschließen. Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: GameRant