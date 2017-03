Zum heutigen Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und Wii U versuchen bereits erste Speedrunner die besten Routen herauszufinden, um das Abenteuer so schnell wie nur möglich abzuschließen. Einem Spieler ist es bereits gelungen, nach nur 50 Minuten den finalen Boss von Breath of the Wild zu erreichen. Allerdings konnte er den Endgegner - aufgrund der hohen Schwierigkeit - noch nicht besiegen. Im Vorfeld der Veröffentlichung von Breath of the Wild gab Produzent Eiji Aonuma bekannt, dass Spieler problemlos große Teile des Titels überspringen können, um sich direkt zum Schloss Hyrule zu begeben. Durch die fehlende Ausrüstung und die geringe Anzahl an Herzen wird der letzte Kampf jedoch nahezu unmöglich.

Seth "SethBling" Hendrickson gehört zu den ersten Speedrunnern, die bereits vor dem Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild eine Kopie erhalten haben. In den vergangenen Tagen spielte er täglich mehrere Stunden, um neue Routen und Abkürzungen zu finden. Gegenüber der Internetseite Kotaku sagte er: "Ich spiele jeden Tag insgesamt zwölf Stunden und vernachlässige alles andere in meinem Leben etwas. Ich bin noch nie so aggressiv an ein Projekt herangegangen." Auf seinem YouTube-Kanal (1,9 Millionen Abonnenten) hat der Spieler eine erste Route veröffentlicht, mit der das Abenteuer in rund 90 Minuten abgeschlossen werden könnte.

Spoilergefahr: Im Video ist der letzte Boss zu sehen



Speedrunner "Orcastraw" beendete das Nintendo-Abenteuer mit einer Zeit von 3:39:39 Stunden. Dabei besiegte er zwei zusätzliche Bosse und sammelte weitere Waffen und Items für den finalen Kampf ein. Weitere Meldungen und Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku