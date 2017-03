Zelda: Breath of the Wild: Sheikah-Sprache von Fans übersetzt

Gemeinsam mit dem Launch der Nintendo Switch wurde am 03. März 2017 mit Breath of the Wild das nächste Abenteuer der "The Legend of Zelda"-Reihe von Nintendo veröffentlicht. In den vergangenen Tagen haben sich viele Spieler in der Spielwelt von Hyrule auf die Suche begeben, um verschiedene Geheimnisse des Titels aufzudecken. Unter anderem hat sich Reddit-Nutzer "sparkthedarkness" die Mühe gemacht und alle Schriftzeichen der Sheikah-Sprache übersetzt:

Die Übersetzungen der einzelnen Sheikah-Runen. Quelle: Reddit / sparkthedarkness Mithilfe der entschlüsselten Zeichen wurden nun verschiedene Texte von The Legend of Zelda: Breath of the Wild übersetzt. Dabei ist auf der Verpackung der Special Edition eine versteckte Anspielung entdeckt worden. So ergeben die auf der Box sichtbaren Sheikah-Runen die Worte "The Hyrule Fantasy". Dabei handelt es sich um den japanischen Original-Titel des ersten Zelda-Ablegers, der erstmals 1986 in Japan für das NES veröffentlicht wurde.

Erst kürzlich wurden im Rahmen der Game Developers Conference 2017 in San Francisco einige Bilder der Entwicklung des aktuellen Zelda-Abenteuers veröffentlicht. So wurde der Prototyp vorerst in einer nostalgischen 2D-Optik kreiert, damit das Team verschiedene Mechaniken ausprobieren konnte. Weitere Meldungen und Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet Ihr auf unserer Themenseite.

