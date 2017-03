Nintendo hat Patch 1.1.1 für The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Das Update steht sowohl für Nintendo Switch als auch Wii U zum Download bereit. Das Changelog besteht nur aus einem einzigen Punkt: "Adjustments have been made to make for a more pleasant gaming experience." Es wurden also Anpassungen für eine "angenehmere" Spielerfahrung vorgenommen. Was Nintendo damit meint, haben die Kollegen von GameExplain herausgefunden: The Legend of Zelda: Breath of the Wild bietet nun in einigen Regionen eine flüssigere und stabilere Bildrate. Sonst hat sich offenbar nichts getan.

Patches für Spiele aus dem Hause Nintendo sind keinesfalls der Regelfall. Anders als inzwischen beinahe ausnahmslos alle Titel der Konkurrenz, erscheinen In-House-Titel in einem meist technisch einwandfreien Zustand. Das trifft auch auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu, insbesondere wenn man den enormen Umfang des Open-World-Abenteuers betrachtet. Allerdings sind Updates im Gigabyte-Bereich angesichts der vergleichsweise winzigen (internen) Speicherkapazität sowohl von Nintendo Switch als auch Wii U auch kaum darstellbar. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

