Vergangene Woche hat Nintendo überraschend einen Season- oder auch Expansion-Pass für The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt. Von einem solchen Plan war in den vielen Jahren seit Ankündigung keinerlei Rede. Dementsprechend empört reagierten zumindest einige Wartende. Bill Trinen, Senior Product Marketing Manager bei Nintendo, sah sich deshalb genötigt, eine Stellungnahme zum Season-Pass für The Legend of Zelda: Breath of the Wild abzugeben.

Im Gespräch mit IGN gab Trinen zu Protokoll, dass die Idee für den Season-Pass von den Entwicklern selbst stammt, also nicht aus dem Management. Diese hätten es als "Verschwendung" empfunden, das riesige Open-World-Hyrule nur für das "Hauptspiel" erschaffen zu haben. Daran würde bis zur letzten Minute gearbeitet, Release ist parallel mit Nintendo Switch am 3. März. Erst dann würde mit der Entwicklung der DLCs für The Legend of Zelda: Breath of the Wild begonnen.

Schenkt man Trinens Worten Glauben, wurde also keinesfalls Content aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild entfernt, um diesen separat nachträglich in Form von DLCs anzubieten. Als Argument für diese Behauptung führt er an, dass die beiden Zusatzinhalte eben nicht schon unmittelbar nach dem Release nachgeschoben werden, sondern erst mehrere Monate später. Hiervon würden auch die Käufer von The Legend of Zelda: Breath of the Wild profitieren, weil sie dann wieder nach Hyrule zurückkehren müssten. Alle Einzelheiten zum umstrittenen Season-Pass findet ihr in dieser Meldung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

