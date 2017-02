Die unglaublichsten Geschichten schreibt immer noch das Leben. Geschichten wie diese von Gabe Marcelo, einem 26-jährigen jungen Mann, der wie viele Menschen in seinem Alter eine große Leidenschaft für Videospiele teilte. Gabe litt jedoch an einem angeborenen Herzleiden, das in an sein Zuhause fesselte. Wissend, dass er womöglich nicht mehr lange zu leben habe, wuchs nach seiner Teilnahme an der PAX-Messe der Wunsch, einmal The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu spielen. Gabes Mutter versuchte daraufhin Nintendo zu kontaktieren - vergeblich. Auf Briefe antwortete das Unternehmen nicht. Monate verstrichen und Gabes Gesundheitszustand verschlechterte sich zusehends.

Da kam Gabes Bruder, Jaime, die Idee, es mit einem Aufruf im Internet zu versuchen. Und tatsächlich: Die Community teilte den Wunsch des todkranken Mannes quer über alle sozialen Kanäle, worauf schließlich Nintendo aufmerksam wurde. Wenige Wochen später lud Nintendo of America Gabe und dessen Familie schließlich in den US-Firmensatz in Seattle ein. Dort durfte er etwa eine halbe Stunde eine Demo von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ausprobieren. Eine Traube von Nintendo-Angestellte versammelte sich um ihn, jubelte ihm bei jeder seiner Aktionen im Open-World-Rollenspiel zu. "Ich habe an seiner Stimme gemerkt, dass er vollkommen glücklich gewesen ist", erinnert sich der Bruder an Gabes damalige Reaktion zurück.

Gabes Herzleiden setzte ihm stark zu, irgendwann konnte er nicht mehr auf natürliche Art und Weise atmen. Ein Grund, noch etwas länger durchzuhalten, sei der baldige Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild gewesen, erzählte die Mutter dem VICE-Magazin. Bedauerlicherweise konnte er diesen Augenblick nicht mehr erleben. "Die Nacht, bevor er starb, rief er mich in sein Zimmer," beschreibt die Mutter im Bericht die letzten Stunden seines Lebens. "Er wollte sich einen zweiminütigen Trailer ansehen, den er heruntergeladen hat." Er er sei aufgeweckt gewesen, als er am Ende des Videos den finalen Erscheinungstermin am 3. März 2017 gesehen habe. "Gabe sah mich und sagte: 'Ich schaffe es bis dahin'". Aber er verlor den Kampf - Gabe verstarb am 14. Januar 2017 wenige Wochen nach seinem 27. Geburtstag.

Quelle: VICE