Nintendo hat heute, also etwa eine Woche nach Release (3. März 2017 auf Nintendo Switch und Wii U), eine dreiteilige Entwicklungs-Dokumentation zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild in Form ebenso vieler Videos veröffentlicht. In den jeweils etwa zehn Minuten dauernden und mit deutschen Untertiteln versehenen Clips teilen die Macher hinter Links neuesten Abenteuer Einzelheiten zum Beginn der Entwicklungsarbeiten, dem Entstehen der riesigen Open-World sowie Hintergrundstory und Charakteren mit.

Ziemlich zweifelsfrei feststellen lässt sich jedenfalls, dass das Team um Produzent und Serienschöpfer Eiji Aonuma nach den über vier Jahren Entwicklungszeit überzeugende Arbeit abgeliefert hat: The Legend of Zelda: Breath of the Wild erreicht einen Metascore von nahezu unfassbaren 97 Punkten. Auch wir waren extrem angetan, wie ihr in unserem Test zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild nachlesen könnt. Die Verkaufszahlen scheinen ebenfalls zu stimmen. Alleine von der Switch-Fassung soll Nintendo inzwischen rund 1,5 Millionen Exemplare an Mann und Frau gebracht haben. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.