Einen Tag vor dem offiziellen Launch von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und Wii U hat Nintendo ein erstes Update für das Open-World-Abenteuer veröffentlicht. Vollständige Details zu den Veränderungen sind bislang noch nicht bekannt, allerdings wird mit dem Patch ein DLC-Menü zum Spiel hinzugefügt. Twitter-Nutzer "VOOK64" wurde auf das Update aufmerksam und hat dazu einen ersten Screenshot des Downloads hochgeladen.



Ob und wann Nintendo sich offiziell zum Patch äußern wird, ist noch nicht bekannt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird als erster Ableger der Reihe zusätzliche Inhalte nach dem Launch des Spiels erhalten. Ein entsprechender Season-Pass für 20 Euro wurde im vergangenen Monat von Nintendo angekündigt. Unter anderem dürfen sich Spieler dabei auf einen neuen Schwierigkeitsgrad und eine Erweiterung der Story freuen. Alle Details zum Season-Pass gibt es in unserer veröffentlichten Meldung. Weitere Meldungen und Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet Ihr auf unserer Themenseite. Dazu gehört natürlich auch unser Test zu Breath of the Wild.

Quelle: WCCFtech