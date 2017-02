Auf diese Nachricht haben Nintendo-Fans sehnsüchtig gewartet: The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat den sogenannten Gold-Status erreicht. Die Entwicklung ist damit weitestgehend abgeschlossen, die Produktion des Spiels kann beginnen. Natürlich legt das bei Nintendo für The Legend of Zelda: Breath of the Wild zuständige Team nun aber nicht etwa die Hände in den Schoß, sondern dürfte bereits mit ersten Updates und Patches beschäftigt sein.

Jedenfalls dürfte dem geplanten Release am 3. März, pünktlich zum Marktstart der neuen Hybrid-Konsole Nintendo Switch damit nichts mehr im Wege stehen. Außerdem erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild aber auch noch für den auslaufenden Vorgänger Wii U. Ursprünglich angekündigt wurde Links erstes echtes Open-World-Abenteuer bereits vor satten fünf Jahren. Probleme bei der Entwicklung und mutmaßlich der ausbleibende Erfolg der Wii U sorgten aber für wiederholte Verschiebungen. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild.