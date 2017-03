Zelda: Breath of the Wild - Glitch lässt Link tauchen - Videos zeigen Trick

Die Unterwasserwelt von Zelda: Breath of the Wild lässt sich nur mit einem Glitch erkunden, denn tauchen kann Protagonist Link in seinem aktuellen Abenteuer nicht. Ein Spieler zeigt in mehreren über Twitter veröffentlichten Videos, mit welchen Tricks er sich ins kühle Nass und an den Grund von Seen befördern lässt. Dabei setzt er vor allem auf große Schubser von Gegnern und auf die Bomben, die Link in seiner Tasche trägt.

Durch einen großen Rückstoß lässt sich der Serienheld ins Wasser katapultieren. Dass Nintendo keine Tauchfunktion für Link vorgesehen hat, wird schnell deutlich: Der Held kann lediglich auf dem Grund umherlaufen - Animationen für das Unterwasserschwimmen fehlen. Daher dürfte es unter Wasser wohl kaum große Geheimnisse oder Schätze in Zelda: Breath of the Wild zu finden geben.

Die Tweets mit den Videos haben wir nachfolgend eingebunden.

Uhhhhh, so, I found a glitch. pic.twitter.com/DsPf5G6RjK — Swiffy22 スウィフィー (@Swiffy22) March 19, 2017