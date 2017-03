Zelda: Breath of the Wild scheint bereits seit einigen Tagen im Umlauf zu sein - der offizielle Release erfolgt erst am 3. März. Kurz vor dem Release veröffentlichen Fans und Dataminer die vollständige Weltkarte aus dem neuen Abenteuer um Protagonist Link. Die ursprünglich in den Foren von GameFaqs verbreitete Spielkarte wurde aus den Spieldateien von Zelda: Breath of the Wild zusammengesetzt. Die Map weist gigantische Maße auf: Die Originaldatei kommt in einer Auflösung von 24.000 x 20.000 Pixel mit einer Größe von 145 Megabyte.

In unserer Galerie halten wir eine komprimierte Version der Karte für euch bereit. Die originale PNG-Datei ladet ihr euch über diesem Link von Google Drive herunter. In der Mitte der Map befindet sich traditionell das Schloss Hyrule, oben rechts der Todesberg und links Wüste. Der Startbereich befindet sich etwas südlich von Schloss Hyrule. Für Zelda-Held Link dürfte es also jede Menge zu erkunden geben.

Bis zum Release von Zelda: Breath of the Wild dauert es nicht mehr lange: Die Veröffentlichung erfolgt am 3. März. Das neue Link-Abenteuer erscheint sowohl für die ebenfalls ab dem 3. März erhältliche Nintendo Switch als auch für die Vorgängerkonsole Wii U. Viele weitere News, Videos und Screenshots fassen wir wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite zu Zelda: Breath of the Wild zusammen. In unserer FAQ zum neuen Zelda beantworten wir die wichtigsten Fragen. Unseren ausführlichen Test lest ihr in Kürze auf unserer Webseite.

Fans erstellen eine riesige Weltkarte zu Zelda: Breath of the Wild. Quelle: gamefaqs.com

Quelle: GameFaqs