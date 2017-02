The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Weltweit erster Test vergibt Topwertung

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird simultan mit dem Release der Nintendo Switch am 3. März 2017 für ebendiese Konsole sowie für die Wii U erscheinen. Viele Fans freuen sich auf ein neues Abenteuer mit Link, das in einer offenen Welt spielt, die Big N selbst Open Air nennt, und die Spieler in gewohnter Serienmanier in zahlreiche Schreine und Dungeons verschlägt. Die neue Location soll die maximale Größe haben, welche für Wii U möglich ist, trotzdem werden die Dungeons kleiner ausfallen als in den Vorgängern. Nun ist ein erster Test eines professionellen Computerspielemagazins veröffentlicht worden, bei dem The Legend of Zelda: Breath of The Wild eine Spitzenwertung abgreifen konnte.

Auf der aktuellen Ausgabe der britischen EDGE (März 2017) prangt ein ganzseitiges Cover des nächsten Zelda-Abenteuers und ein entsprechender Test ist darin enthalten. Getestet wurden beide Versionen (Switch und Wii U), die sich eine Wertung von 10 Punkten sichern konnten - das ist das Maximum an Punkten, die vergeben werden können. Die EDGE beschreibt The Legend of Zelda: Breath of The Wild als sehr intensives Spiel, in dem man umherstreift und dabei von zahlreichen Sachen abgelenkt wird, die "eine absolute und unaufhörliche Freude bieten, um sich darin zu verlieren".

Über 100 Schreine erwarten die Spieler und vier Bestien müssen gebändigt werden. Um dies zu bewerkstelligen müssen einige Sub-Missionen erfüllt sowie ein finaler Dungeon mit einem Bossfight für jede Bestie gemeistert werden. Die Spielzeit soll für die Hauptmission um die 20 Stunden betragen. Zusammenfassend schreibt die EDGE, dass Breath of The Wild ein Gefühl erzeugt, das Zelda-Ableger seit 20 Jahren und Ocarina of Time nicht mehr geschafft haben. "Seit Ocarina of Time haben wir keinen Fuß mehr in eine Welt gesetzt, die sich so umwerfend groß und untrüglich magisch anfühlt, was überaus faszinierend ist. Viele Spiele haben versprochen, dass sie uns überall hin gehen lassen und wir alles machen können. Wenige, wenn überhaupt eins jemals, haben dieses Versprechen so unwiderstehlich geliefert."

Unser Test zu The Legend of Zelda: Breath of The Wild folgt in Kürze (voraussichtlich in der kommenden Woche), bis dahin könnt ihr euch gerne auf unserer umfangreichen Themenseite informieren. Dort findet ihr auch Screenshots und Videos zum nächsten Zelda-Abenteuer.

Quelle: nintendoeverything.com