Zelda: Breath of the Wild: Diese Ideen schafften es nicht ins Spiel

The Legend of Zelda: Breath of the Wild gehört zu den umfangreichsten Open-World-Spielen der letzten Jahre. Während der Entwicklung hat das Team von Nintendo verschiedene Gameplay-Experimente gewagt, die es am Ende jedoch nicht alle in die finale Fassung geschafft haben. In einem Interview mit der Internetseite Kotaku sprach Hidemaro Fujibayashi (Director von The Legend of Zelda: Breath of the Wild) im Rahmen der Game Developers Conference 2017 über einige der entfernten Funktionen.

In Breath of the Wild stehen Protagonist Link einige Hauptfähigkeiten - darunter Bomben, ein Magnet, das Erzeugen einer Eissäule sowie eine Zeit-Stop-Mechanik - zur Verfügung. Allerdings gab es im Verlauf der Entwicklung weitere Ideen. Unter anderem dachte das Team über den bekannten Greifhaken oder über den Käfer aus dem Vorgänger The Legend of Zelda: Skyward Sword nach. Nach einigen Testphasen entschied sich Nintendo dann allerdings für die vier oben genannten Fähigkeiten für Link. Darüber hinaus wurde in Betracht gezogen, dass Dungeons nur mit speziellen Items betretbar sind. Hier wollte man jedoch das allgemeine Gameplay nicht beeinträchtigen, weshalb alle Dungeons in Breath of the Wild nun zu jeder Zeit besucht werden können.

Zudem gab es viele Diskussionen um kleinere Veränderungen. So sprach das Team darüber, ob Link über Zeit Herzen regenerieren kann oder ob es Kisten geben soll, die ohne Inhalt in der Open-World herumstehen. Über die Integrierung von Touch-Funktionen wurde ebenfalls nachgedacht. Das Nintendo-Abenteuer wurde in vergangenen Woche gemeinsam mit dem Launch der Nintendo Switch veröffentlicht. Weitere Meldungen und Videos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku