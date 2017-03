Zelda: Breath of the Wild - Charakter schaut Satoru Iwata verblüffend ähnlich

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat Nintendo offenbar ein ganz besonderes Easter-Egg versteckt. Denn im Verlauf eures Abenteuers trefft ihr auf einen Charakter, der dem verstorbenen Nintendo-Chef Satoru Iwata zum Verwechseln ähnlich ausschaut. Im unten angefügten Video erfahrt ihr die Position von NPC Botrick. Allein sein Gesicht - eckige Brille, Kinn und Haarschnitt - dürfte viele Spieler an den langjährigen Nintendo-Chef erinnern.

Dabei könnt ihr Botrick wenige Gehminuten vom Startgebiet entfernt treffen. Dort schiebt er Wache für eine kleine Ortschaft. Unterhaltet ihr euch mit dem NPC, verrät er, dass es ganz in der Nähe einen Ort mit einem Geheimnis gibt. Welches das ist, wollen wir euch aus Spoiler-Gründen an dieser Stelle nicht verraten.

Noch rätseln Fans, ob sich hinter Botrick tatsächlich eine Anspielung auf Satoru Iwata versteckt. Denn eine Bestätigung seitens Nintendo liegt bislang nicht vor. Dass es sich aber um ein ganz besonderes Easter-Egg handeln könnte, ist wahrscheinlich. Denn der NPC schaut Iwata einfach zu ähnlich aus. Satoru Iwata starb im Jahr 2015 an den Folgen einer Krebserkrankung. Der langjährige Nintendo-Chef wurde 55 Jahre alt.

Viele weitere News zu Zelda: Breath of the Wild findet ihr auf unserer Themenseite. Das Action-Adventure kam am 3. März für Nintendo Switch und Wii U in den Handel. Wer Hilfe für die offene und weitläufige Spielwelt benötigt, dem sei ein Blick in unsere Lösung zu Zelda: Breath of the Wild empfohlen.