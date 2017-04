Zelda: Breath of the Wild ​auf PC: CEMU 1.7.4 lässt Hyrule in 4K erstrahlen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild lässt sich mit dem Emulator CEMU 1.7.4 bereits vollständig auf dem PC zocken - nur einen Monat nach dem Release für Nintendo Switch und Wii U. Die aktuelle Version des Wii-U-Emulators steht seit kurzem für Patreon-Unterstützer als Download bereit. Die Macher kündigen an, die aktuelle Programmversion noch in dieser Woche allen anderen Anwendern zum Herunterladen anbieten zu wollen. Als Termin streben sie den 9. April an.

Im Vordergrund der aktuellen Version steht vor allem die Performance. Inzwischen könne das Link-Abenteuer sogar in einer 4K-Auflösung bei einer Bildrate von 30 Fps auf dem PC gespielt werden. Ein 4K-Monitor und eine entsprechende PC-Konfiguration sind vorausgesetzt. Das nachfolgend platzierte Video zeigt Spielausschnitte aus Zeldfa: Breath of the Wild für PC - auf Wunsch ändert ihr die Auflösung in 4K. Gespielt wird das Abenteuer auf einem i7 6700 mit 4,3 GHz, Nvidia GTX 1070 und 16 Gigabyte RAM.

Die Programmierer des Emulators teilen mit, dass es an manchen Stellen noch zu technischen Fehlern kommen könne. Allerdings ließe sich Zelda: Breath of the Wild inzwischen gut auf dem PC spielen. Mit den für die nächsten Wochen geplanten Updates wollen die Entwickler weitere Feinabstimmungen vornehmen.

Nintendo selbst zeigt sich schon länger alles andere als begeistert von Emulatoren und bezeichnet die Programme als die größte Bedrohung für das geistige Eigentum von Videospiele-Entwicklern. Entsprechend dürfte man im Unternehmen nicht allzu erfreut darüber sein, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild sich bereits einen Monat nach Release vollständig am PC spielen lässt.