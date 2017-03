Zelda: Breath of the Wild - Bonus-Making-of-Video mit Nachricht an die Fans

Von Nintendo gibt's heute eine Bonus-Episode zur ursprünglich eigentlich auf lediglich drei Teile angelegten Making-of-Videoreihe zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In den knapp sieben Laufzeit schwärmen die Macher um Mastermind und Serienschöpfer Eiji Aonuma von ihren Lieblings-Charakteren und -Schauplätzen. Am Ende des Clips richten sie dann noch eine besondere Botschaft an die zahlreichen Fans von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Wie viele das genau sind, lässt sich nur abschätzen. Jedenfalls konnte Nintendo alleine in der Woche nach Release (3. März 2017) knapp 1,5 Millionen Exemplare von The Legend of Zelda: Breath of the Wild absetzen. Das der große Verkaufserfolg verdient sein dürfte, darüber herrschen ausnahmsweise - fast - keine zwei Meinungen: Links neuestes Open-World-Abenteuer wird von den professionellen Kritikern weltweit in den höchsten Tönen gelobt. Der Metascore liegt bei gigantischen 97 Punkten. Unser Test zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild kann hier nachgelesen werden.