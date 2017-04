Zelda: Breath of the Wild - Amiibos schon im Verkauf, obwohl nicht offiziell angekündigt​

Das Internet ist schnelllebig, aber auch digital. Das bedeutet: Alles, was darin auftaucht wird von irgendwem irgendwo gespeichert. So auch der offensichtliche Fehler eines Webshops, der vor der offiziellen Ankündigung die Amiibos zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Sortiment führte. Best Buy listete drei bisher unbekannte Nintendo-Amiibos mitsamt Artikelnummer und bot diese zum Vorbestellen an. Mittlerweile sind die Produktseiten wieder offline, aber findige Reddit-User waren schneller und sicherten alle Details.

Es soll sich dabei um folgende Amiibos aus der The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Serie handeln:

• Nintendo Amiibo-Figur, Artikelnummer: 5723600

• Nintendo Amiibo-Figur, Artikelnummer: 5723603

• Nintendo Amiibo-Figur, Artikelnummer: 5723549

Folgende Zelda-Amiibos sind bereits jetzt erhältlich:

• Archer Link, Artikelnummer: 5723537

• Rider Link, Artikelnummer: 5723529

• Zelda, Artikelnummer: 5723538

• Bokblin, Artikelnummer: 5723548

• Guardian, Artikelnummer: 5723700

Offenbar können mit den besagten Amiibos spezielle Inhalte für Zelda: Breath of the Wild auf Wii U und Nintendo Switch freigeschaltet werden. Es wird darüber spekuliert, ob beispielsweise das aktuell nicht enthaltene Skyward Sword oder ein Outfit aus Majora's Mask ins Spiel kommen. Bilder beider Kostüme existieren bereits, doch konnte diese bisher kein Spieler im Game finden und freischalten. Bis Nintendo offizielle Daten preisgibt und die Amiibos ankündigt, bleiben die Annahmen aber nur reine Spekulation.

Quelle: Reddit