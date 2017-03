Der Traum des Amerikaners Corey Bunnell war es, eines Tages für Nintendo zu arbeiten. Wie er diesen Traum aber in die Wirklichkeit umsetzen sollte, wusste Bunnell nicht so recht. Auf der Suche nach Rat, wandte er sich deshalb 2007 an ein Forum. Zehn Jahre später veröffentlichte Big N The Legend of Zelda: Breath of the Wild und siehe da: Der Name des Amerikaners taucht in den Credits im Abspann des hochgelobten Action-RPGs auf. Unter Hunderten von japanischen Namen, scrollt Corey Bunnell unter der Kategorie "Wildlife Programming" über den Bildschirm und sein Name sticht aus der Masse besonders heraus. Doch wie hat es der ambitionierte Amerikaner in die Credits geschafft? War es reines Glück, Empathie von Nintendo oder hat Bunnell seinen Lebenstraum in die Tat umgesetzt? Die Antwort ist recht einfach und zudem sehr motivierend.

Bunnell absolvierte zu High-School-Zeiten ein Auslandssemester in Japan. In dem Post aus dem Jahr 2007 schrieb er: "Mein Traum ist es, in Japan zu leben und als Game Designer für Nintendo zu arbeiten. Ich weiß, dass dies ein sehr hochgestecktes Ziel ist, aber es ist mein Traum, seitdem ich das erste Mal Mario gespielt habe. Ich brauche Hilfe, um herauszufinden, wie ich dieses Ziel erreiche. Ich weiß, dass ich auf eine Art Game-Design-Schule oder etwas Ähnliches gehen müsste. Und ich müsste mein Japanisch auf ein Level bringen, mit dem ich professionell schreiben und reden könnte."

Drei Jahre nach diesem Post verschlug es Bunnell auch wirklich nach Japan, wo er auf der Ritsumeikan Universität Programmieren studierte. In seinem Alumni-Video erwähnt er die Fähigkeiten, die er während seiner Studienzeit erlangt hat und sagt, dass er dadurch in der Lage war bei einem Videospieleunternehmen anzuheuern.



"Ich will ein Spiel machen, dass jeder genießen kann - die ganze Welt", untermauert der fertig studierte Programmierer seinen Lebenstraum zu Ende des Videos. Und nun hat er genau das erreicht. Laut der Webseite Kyoto-Report hat Bunnell 2014, also im selben Jahr, in dem er den Abschluss an der Universität in Kyoto erlangt hat, einen Vollzeitjob bei Nintendo bekommen. Seinen Lebenstraum hat sich der Amerikaner also durch Fleiß und Beständigkeit erfüllt und findet seinen Namen nun im Abspann von Zelda: Breath of the Wild. Chapeau!

Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu The Legend of Zelda: Breath of The Wild findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Solltet ihr mal im Spiel feststecken und nicht weiter wissen, so haben wir auch entsprechende Tipps und Tricks zum neuesten Abenteuer von Link für euch parat.

Quelle: Kotaku