The Legend of Zelda: Breath of the Wild enthält alternatives Ende - Kein Dual-Audio

Der Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild rückt näher: Das Action-Adventure erscheint am 3. März für Nintendo Switch und Wii U. Bei einer aktuellen Präsentation äußerte sich Zelda-Schöpfer Eiji Aonuma zum Ende des Spiels. Demnach lässt sich im neuen Abenteuer um Zipfelmützenträger Link ein alternatives Ende erleben. Konkrete Details ließen sich dem Zelda-Produzenten zwar nicht entlocken.

Allerdings sagte er gegenüber IGN Portugal, dass Spieler möglicherweise ein "anderes Ende" sehen, wenn sie "bestimmte Bedingungen und spezielle Dinge" erledigt haben. Welche Aufgaben Spieler dafür in The Legend of Zelda: Breath of the Wild konkret erfüllen müssen, sagte Aonuma nicht. Das erste Zelda mit alternativen Ende ist Breath of the Wild nicht. Zuvor gab es beispielsweise bereits bei Link's Awakening ein zusätzliches Spielende zu erleben.

Im Gespräch äußerte sich Aonuma außerdem zu den Tonoptionen in Zelda für Nintendo Switch und Wii U. Eine Dual-Audio-Funktion unterstützt das Abenteuer demnach nicht. Spieler erhalten daher keine Möglichkeit, etwa die japanische Sprachausgabe zu hören und gleichzeitig englische Untertitel zu nutzen. Zwar ließe sich die System-Sprache der Nintendo Switch auf Japanisch stellen. Dann sei aber das vollständige Spiel auf Japanisch, erklärt Aonuma weiter. Viele weitere News, Videos und Screenshots findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Zelda: Breath of the Wild. Der Release-Termin des Abenteuers wurde bei einem Vorstellungsevent der Nintendo Switch verraten. Zelda erscheint als Launch-Titel für die neue Nintendo-Konsole.

