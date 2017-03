Zelda: Breath of the Wild - 900 Krog-Samen - das ist die Belohnung

Im neuen The Legend of Zelda: Breath of the Wild geht es für Spieler erneut auf eine epische Reise, um das Land Hyrule aus den Fängen des finsteren Ganon zu befreien. Doch wer sich damit ein wenig Zeit lassen, oder auch nach Abschluss der Hauptquest noch durch die Welt stromern möchte, hat im Spiel die Möglichkeit, alle 120 Schreine aufzuspüren, und - noch ambitionierter: alle 900 Krog-Samen zu finden. Diese kann man sich durch das Lösen von Mini-Rätseln in der Spielwelt verdienen, die teilweise aber recht unauffällig sind. Entsprechend schwierig dürfte sich das Unterfangen gestalten, alle dieser Samen zu finden, doch der der Reddit-Nutzer xFateAwaitsx hat genau das geschafft. Ein Beweisbild des Sammelenthusiasten offenbart allerdings eine Belohnung der etwas anderen Art. Achtung, Spoiler!



Krog-Samen können in der Welt von Breath of the Wild gesammelt und beim Baumwesen Maronus gegen weitere Inventarplätze eingetauscht werden. So schaffen es mehr Nahkampfwaffen, Bögen und Schilde in die Tasche von Link. Wie aufwendig sich das Sammeln aller Samen gestaltet hat, beschreibt xFateAwaitsx in einem anderen Kommentar auf Reddit: So will er für den allerletzten Samen allein ein bis zwei Stunden gesucht haben. Ob er dafür das offizielle Lösungsbuch zum Spiel nutzte, ließ der Sammelkönig allerdings offen. Für weitere Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite.

Via Kotaku