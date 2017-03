Zelda: Breath of the Wild in 2D oder mit Alien-Invasion - so verlief die Entwicklung

Am morgigen 3. März 2017 soll The Legend of Zelda: Breath of the Wild endlich für Wii U und Nintendo Switch erscheinen, und Spielern eine große, detailreiche Spielwelt zum Erkunden bieten. Dass diese Umgebung allerdings nicht immer so imposant war, hat Nintendo gestern im Rahmen der Game Developers Conference in San Francisco präsentiert. Tatsächlich kreierte der Entwickler wohl zunächst einen Prototypen des Spiels in nostalgischer 2D-Optik, in dem das Team dann mit neuen Mechaniken herumexperimentieren konnte.

Wie wir im Video sehen, haben es zahlreiche Konzepte ins fertige Spiel geschafft, darunter die Möglichkeit, Feuer zu legen, Bäume zu fällen und auf Baumstämmen Flüsse zu überqueren. "Ihr seht, das ist ein legitimer Prototyp von Breath of the Wild", so Game Director Hidemaro Fujibayashi. "Ich dachte mir, der schnellste Weg, diese Idee umzusetzen, und dem Rest des Teams zu präsentieren, wäre, es zunächst in 2D zu kreieren."



Damit aber noch nicht genug der interessanten Einblicke in den Entstehungsprozess von The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Nintendo teilte ebenfalls einige Bilder zu frühen Ideen, die offenbar Elemente wie eine Alieninvasion, oder ein Spiel namens Hyrule Wars umfassten. Daneben experimentierte das Studio offenbar mit einem Motorrad fahrenden, sowie einem Gitarre spielenden Link. Zum krönenden Abschluss teilte Nintendo gestern einige spaßige Team-E-Mails mit dem Publikum. Für weitere Informationen und Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

Before there was #Zelda: Breath of the Wild there was.. Hyrule Wars? And an alien attack!? The early concepts were definitely wild. pic.twitter.com/0vNYFvtrsQ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. März 2017

Link himself went through some trial and error. Meet Biker Link, Tracksuit Link and Musician Link. Tag yourself, #Zelda fans! pic.twitter.com/l2OLxZs4TV — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. März 2017

Just development things 🙃 The #Zelda team was caught off guard, but pleasantly surprised by the portability of #NintendoSwitch pic.twitter.com/n1byyVjCIk — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1. März 2017



Via Kotaku