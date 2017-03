Mit Zelda: Breath of the Wild verkündete Nintendo auf der E3 2016 den finalen Namen des brandneuen Abenteuers. Erscheinen wird der neue Serien-Ableger 2017 für Wii U und Nintendo NX. Zelda-Produzent Eiji Aonuma bricht die Zelda-Formel im neuen Ableger auf und präsentiert eine riesige, offene Spielwelt mit tollen Interaktionsmöglichkeiten und jeder Menge Items zum Craften und mehr. Auf der US-Spielemesse zeigte Nintendo erste Gameplay-Ausschnitte, die richtig Lust auf das finale Abenteuer machen.

Wir fassen für euch alle wichtigen Details zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild zusammen. Dabei seht ihr Spielszenen von der E3 aus dem Nintendo Treehouse, wo unter anderem auch Shigeru Miyamoto sowie Eiji Aonuma Szenen aus dem neuen Abenteuer präsentieren. Die Spielwelt Hyrule fällt im neuen Ableger gigantisch aus. Verglichen mit der Wii U-Fassung soll die Nintendo NX-Version eine verbesserte grafische Darstellung bieten.



Zelda angespielt - Unsere E3-Vorschau

Das Konzept ist brandneu, die spielerischen Freiheiten schier grenzenlos - in unserer E3-Vorschau zu Zelda: Breath of the Wild verraten wir euch unsere Anspieleindrücke. Link erwacht aus einem tiefen Schlaf in einer technologisierten Badewanne. Er betritt die hylianische Steppe des Plateaus und genießt spielerische Freiheit. Feuer machen, Jagen, Kochen, Gegner ärgern, Rätsel-Schreine entdecken und lösen, neue Fähigkeiten. Wir sind begeistert! Auf der E3 sorgte der Zelda-Ableger für ordentlich Wirbel. Angespielt werden durfte die Wii U-Fassung des neuen Abenteuers.



Jagen, Kochen, Sammeln - E3-Spielszenen

Im Video aus dem Nintendo Treehouse der E3 präsentieren Nintendo-Mitarbeiter die neuen Features des Spiels. Dabei legen sie in dieser halbstündigen Folge den Fokus auf das Jagen & Sammeln. Link findet im Hyrule von Breath of the Wild jede Menge Früchte, Rohstoffe, Tiere, Waffen, Rüstungen und andere Gegenstände zum Craften, Kochen & mehr. Die Kombinations- und Interaktionsmöglichkeiten scheinen dabei grenzenlos.

Bessere Grafik für NX-Version

Auf der neuen Nintendo-Konsole NX bietet Zelda: Breath of the Wild eine verbesserte Grafik. Dies bestätigte Zelda-Produzent Eiji Aonuma auf der E3 2016 auf Nachfrage. In Sachen Inhalt unterscheiden sich die beiden Versionen für Wii U und Nintendo NX allerdings nicht. Details zu den Verbesserungen gab es bisher nicht. Wir gehen davon aus, dass es eine höhere Bildwiederholrate, Auflösung sowie bessere Grafikdetails und eine höhere Weitsicht in der NX-Fassung des neuen Zelda-Abenteuers geben wird.

Mehr als 100 Schreine samt Rätseln

Rätsel, Items und neue Fähigkeiten erwirbt der Held in mehr als 100 Schreinen im Spiel. Wohlgemerkt: Die gewohnten Dungeons gibt es noch obendrauf. Dabei löst Link jede Menge Puzzles und heims somit neue Gegenstände & Fähigkeiten ein. Über gesamt Hyrule sind die Schreine versteckt. Einige muss Nintendos Kultheld zunächst erstmal finden. Im Nintendo Treehouse demonstrierten die Nintendo-Mitarbeiter anhand einer Video-Serie, was in den Shrines in Breath of the Wild alles möglich sein wird. Hier geht es zu allen vier Videos samt Schrein-Gameplay aus dem neuen Zelda.

Vorgestellt - so spielt sich das neue Zelda

Im Einführungsvideo zum neuen Wii U- und NX-Spiel erklärt Eiji Aonuma die Idee hinter dem neuen Abenteuer. Dabei verabschiedet er sich vom klassischen "Dungeon-Item-Boss"-Prinzip der Serie. Spieler sollen - ähnlich wie im NES-Ableger - das neue Hyrule auf eigene Faust erkunden. Wir zeigen euch das Video zur Einführung in das neue Zelda: Breath of the Wild im folgenden Videostream.

Die längste Warteschlange der E3

Nintendo hat alle E3-Besucher überrascht! Auf der US-Spielemesse in Los Angeles verzeichnete der Wii U- und künftige Nintendo NX-Hersteller die wohl längste Warteschlange. Die Präsentation im Nintendo Treehouse und die anschließende Anspielmöglichkeit am Nintendo-Stand ließen die Vorfreude in die Höhe schnellen. Mehrere Stunden mussten Anspielwillige deshalb auf ihre Probe-Session mit dem kommenden Zelda-Ableger warten. Auf der Gamescom in Köln könnte ein ähnliches Problem entstehen, sofern Nintendo das neue Abenteuer auch auf der deutschen Spielemesse zum Antesten bereitstellt.

Zelda: Breath of the Wild - der offizielle E3-Trailer

Release im März 2017 für Nintendo NX und Wii U

Nintendo plante ursprünglich, das neue Zelda für Wii U Ende 2016 zu veröffentlichen. Nun kündigte der japanische Videospiele-Hersteller allerdings an, mit Nintendo NX einen Nachfolger zur Wii U auf den Markt zu bringen. Dabei erscheint das neue Zelda-Spiel - wie bereits auch Twilight Princess - für zwei Nintendo-Systeme gleichzeitig. Als Release-Zeitraum wird März 2017 angepeilt, dann möchte Nintendo auch seine neue Plattform NX veröffentlichen.



