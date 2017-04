The Legend of Conan: Film mit Arnold Schwarzenegger eingestellt, kommt aber trotzdem

Conan der Barbar aus dem Jahr 1982 stellte den Durchbruch des Schauspielers Arnold Schwarzenegger dar und gilt heute als Kultfilm, der vor allem durch seine Atmosphäre überzeugen kann.

Das Remake aus dem Jahr 2011 mit Jason Momoa in der Hauptrolle kam nicht besonders gut an, weswegen Pläne geschmiedet wurden, Arnold Schwarzenegger in die Rolle zurück zu holen. Er sollte im geplanten Film The Legend of Conan einen gealterten König Conan spielen, der sich aufmacht, ein letztes Abenteuer zu bestehen. Dieses sollte ebenso düster und brutal ausfallen wie der Film aus dem Jahr 1982. Seit Jahren wird am Drehbuch gefeilt und es gab immer wieder Rückschläge. Jetzt wurde bekannt, dass das Filmstudio Universal Pictures kein Interesse mehr am Film hat und die Rechte auslaufen ließ. Damit ist das Projekt eigentlich gestorben.

Eigentlich, denn die Rechte gingen nun zurück an Conan Properties und dieses Unternehmen verfolgt sehr große Pläne mit der Marke. Zum einen soll es eine düstere TV-Serie geben, welche sich an Erwachsene richtet und nicht familienfreundlich sein soll. Zudem befindet sich ein weiteres Computerspiel in Planung, für welches Arnold Schwarzenegger verpflichtet werden soll, der Conan auf die eine oder andere Weise repräsentieren wird.

Das ist aber noch nicht alles, denn Conan Properties plant außerdem, gleich zwei Kinofilme zu produzieren. Zwei Drehbücher seien sogar schon geschrieben worden, welche momentan ein Feintuning durchlaufen. Arnold Schwarzenegger erklärte, dass er durchaus Interesse daran hat, wieder in die Rolle des Barbaren zurückzukehren, sobald alles unter Dach und Fach ist. Als Regisseur hat bereits Paul Verhoeven Interesse angemeldet.

Alle Beteiligten zeigen großes Interesse daran, Conan zurück zu bringen. Ins TV, auf die große Leinwand und als Computerspiel. Das Ende von The Legend of Conan ist damit also ein Neubeginn für die Saga, denn Legenden sterben nie!

Quelle: The Arnold Fans