The Last of Us Part 2: Shannon Woodward als Teil des Cast bestätigt

Sehr zur Freude vieler Fans haben die Entwickler von Naughty Dog im vergangenen Herbst mit The Last of Us Part 2 den ersehnten Nachfolger zum Spiel des Jahres 2013 angekündigt. Viel ist über den Titel bisher allerdings nicht bekannt. Die Veröffentlichung liegt vermutlich noch in einiger Zukunft. Dennoch scheinen die Arbeiten am Spiel gut voran zu schrieten. Das Team ist bereits wieder am MoCap-Set, um Szenen des Spiels zu drehen.

Das geht aus einem Tweet der Schauspielerin Shannon Woodward hervor, die damit auch erstmals verkündete, dass sie Teil des Casts von The Last of Us Part 2 ist. "Ich bin peinlicherweise viel zu aufgeregt hier, weil ich den Höhepunkt erreicht habe. Neil Druckmann lässt mich in The Last of Us Part 2 mitspielen", schreibt die 32-jährige US-Amerikanerin auf ihrem Twitter-Kanal. Dazu postet sie ein Bild von sich im Motion-Capture-Anzug zusammen mit Game Director Neil Druckmann.

Den meisten drüfte Shannon Woodward vor allem durch ihre Rolle der Elise in der HBO-Serie Westworld bekannt sein. Auch Neil Druckmann freute sich über die Bekanntgabe von Woodwards Beteiligung am Projekt und antwortete auf Twitter mit dem bereits zum Meme gewordenen Spruch von Elise aus Westworld: "Doesn't look like anything to me". Welche Rolle die Schauspielerin in The Last of Us Part 2 einnehmen wird ist bisher nicht bekannt. Derzeit wissen wir nur, dass Ashley Johnson und Troy Baker als Ellie und Joel zurück kehren werden.

I am embarrassingly over-excited here because I'm peaking. @Neil_Druckmann is letting me act in The Last Of Us:Part II . ❤️ pic.twitter.com/XJUXxSlue7 — shannonwoodward (@shannonwoodward) 7. April 2017

Doesn't look like anything to me.



(I'm sure I'm the first person to make that joke.) https://t.co/gbySaLTl3L — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 7. April 2017