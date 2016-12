The Last Guardian: Director würde gerne VR-Spiel entwickeln

Woran arbeitet Fumito Ueda jetzt, da das Playstation-4-exklusive Action-Adventure The Last Guardian endlich veröffentlicht wurde?

Der Game Director zeigt sich von Virtual Reality begeistert und würde gerne ein Spiel für diese Plattform entwickeln. Allerdings weiß er, dass VR noch mit einigen Einschränkungen behaftet ist, weswegen er momentan von diesem Plan absieht. Von einem kreativen Standpunkt aus gesehen, würde er sich gerne einem solchen Spiel widmen, doch es müsste vom geschäftlichen Bereich her gesehen, ebenfalls Sinn ergeben. Er erklärt, dass er noch nicht die richtige Balance zwischen beidem gefunden habe.

Es ist also nicht auszuschließen, dass Fumito Ueda irgendwann ein VR-Spiel entwickeln wird, allerdings noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Ein Spiel im Stil von Ico oder The Last Guardian in einer VR-Umgebung wäre aber sicher sehr reizvoll.

Quelle: Gamingbolt