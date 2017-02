2013 bescherte uns das kleine deutsche Entwicklerstudio Fizbin mit The Inner World ein herrlich herziges, überaus witziges und spielerisch äußerst gelungenes Point & Klick-Adventure der klassischen Art. Neben gutem Rätseldesign und hübsch gezeichneter 2D-Grafik erfreuten wir uns vor allem an den tollen Rätseln und der erstklassigen Vollvertonung.

The Inner World: Der letzte Windmönch - Schon die erste Präsentation sorgte bei uns für zahlreiche Lacher - Studio Fizbin beschert dem Spieler erneut viele spaßig Szenen. Quelle: Headup Games

Rettung für Asposien, die Zweite!

In diesem Sommer gibt es ein Wiedersehen mit der wundersamen Welt Asposien und dem Volk der Flötennasen. Eingebettet in eine ganz neue Geschichte führt ihr erneut die etwas trottelig-naive Hauptfigur Robert und seine Begleiterin Laura durch die Story. Auch die schon aus The Inner World bekannte Kult-Taube Hack ist wieder mit von der Partie. Ähnlich wie Spot aus Daeadalic's Silence/The Whispered World lässt sich Hack auch direkt steuern, um bestimmte Rätselsituationen zu lösen. Damit stehen euch in The Inner World: Der letzte Windmönch insgesamt drei spielbare Charaktere zur Verfügung, zwischen denen ihr, je nach Story- und Rätsel-Situation wechseln dürft.

Spannende Storyfortsetzung

Um uns einen Einblick in die neue Geschichte zu geben, besuchte uns Game Director Sebastian Mittag von Studio Fizbin mit einem aktuell spielbaren Build der PC-Version. Zeitlich spielt Der letzte Windmönch nach den Ereignissen von The Inner World. Die Befreiung der versteinerten Einwohner Asposiens und der Sieg über Windmönch Conroy liegt schon einige Jahre zurück, doch in Roberts Heimat stehen die Dinge alles andere als gut: Denn die Dynastie der Flötennasen ist inzwischen in öffentlichen Verruf geraten. Schuld daran trägt der ehemalige Krämer Emil. Als glühender Anhänger des zuvor herrschenden Conroy hat er es geschafft, das Volk gegen die Flötennasen aufzuhetzen, da diese laut Emils Überzeugung Schuld am Fluch der Basylen tragen, der die Versteinerungen auslöste.

Falls ihr euch nicht mehr an die Geschehnisse des ersten Teils erinnern könnt oder The Inner World noch nicht gespielt habt, ist das kein Problem. Durch die Dialoge im Laufe des Spiels oder anhand von Objekten erfahrt ihr die wichtigsten Zusammenhänge

The Inner World: Der letzte Windmönch - Das Story-Szenario ist fällt diesmal etwas düsterer als in Teil 1 aus. Quelle: Headup Games Grafisch setzt Studio Fizbin das Szenario in Der letzte Windmönch entsprechend düster um. So erblicken wir in den liebevoll gezeichneten Locations überall Verbotsschilder für Flötennasen und an Gebäuden hängen schwarz-rot-weiße "Brezel-Banner", die in uns eine gewisse Assoziation an Zeiten finsterer Regime-Herrschaft wecken. Doch trotz des durchaus beabsichtigten ernsten Storyhintergrundes ist Der letzte Windmönch ein durch und durch witzig inszeniertes Adventure, das die Stärken des Vorgängers klar fortsetzt. Das beginnt schon mit dem Spielbeginn, bei dem unser guter "Held" Robert erst mal befreit werden muss. Die Flötennase ist seit drei Jahren versteinert und so habt ihr als Spieler zunächst die Aufgabe, mittels der drolligen Taube Hack zu agieren, um Robert aus dem Schlamassel zu holen.

Die beiden erreichen kurz danach das am Rande des Wurzelwaldes gelegene Dorf Wollingen, in der - Inner-World-Kenner aufgepasst - die putzigen Wollmäuse gezüchtet und in einer entsprechenden Fabrik geschoren werden. Generell dürfen sich Fans des ersten Teils auf viele Anspielungen im Detail freuen, die für Schmunzeln sorgen dürften.

Spaßige 2D-Knobeleien

Am Beispiel der Location Wollingen zeigt uns Entwickler Sebastian das grundsätzliche Gameplay von Der letzte Windmönch, das sich klar am Vorgänger orientiert. Klassische Hotspots, die frei wählbare Hilfe-Option, zahlreiche Dialoge und herrlich abgedrehte Rätsel sind auch im zweiten Teil fester Bestandteil des Adventures. Wer sich die detailliert gezeichneten Bildschirme in aller Ruhe anschaut, entdeckt jede Menge, teils skurrile, Objekte, die genretypisch ins Inventar wandern, auf das alle spielbaren Charakter zugreifen können - ausgenommen die "zarte" Taube Hack - die mit zu großen und schweren Objekten überfordert ist. Im Laufe unserer Spielsession wandern Dinge wie eine Socke, Teesieb, Kaugummi, Reißzwecke, Wollmausfaden, Metallschild, ein Seilbahn-Jungfernfahrt-Ticket und etliches mehr ins Gepäck. So dürft ihr euch schon mal auf reichlich Item-Kombinationsmöglichkeiten in Der letzte Windmönch freuen.

The Inner World: Der letzte Windmönch - Detailliert gezeichnete Locations kennzeichnen die Spielwelt Asposien. Quelle: Headup Games Insgesamt soll die Spieldauer von Der letzte Windmönch etwas höher ausfallen als beim Vorgänger und soll laut Entwickler etwa bei gut 10 bis 12 Stunden liegen. An Rätseln, die auch schon mal an den Gehirnwindungen drehen, aber dennoch logisch bleiben, fehlt es nicht. Humor kommt dabei keinesfalls zu kurz, Robert stellt seine gewohnt naiven Fragen und tappt dabei auch gerne mal in den einen oder anderen Fettnapf. In der Präsentation durften wir uns in Wollingen schon an etlichen Rätseln versuchen. Ob bei der Reparatur der beschädigten Seilbahn - die von Wollingen zur auf den Kopf gestellten Station Asposia-Central führt - oder bei der Teilnahme am Dart-Wettbewerb oder in der Wollmausfabrik, das Rätseldesign in der letzte Windmönch sorgte für etliche Lacher.

Detailverbesserungen

Neuerungen im Spiel zeigen sich in technischer Hinsicht. Da Der letzte Windmönch zeitgleich für PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One sowie für iOS- und Android-Geräte erscheinen soll, hat sich Studio Fizbin für einen Wechsel zur Unity-Engine entschieden. Als positiven Effekt stellen wir in der Präsentation erheblich kürzere Ladezeiten beim Location-Wechsel fest - prima!

The Inner World: Der letzte Windmönch - Neben Hauptfigur Robert steuert ihr im Verlauf des Adventures auch dessen Gefährtin Laura und die eigenwillige Taube Hack. Quelle: Headup Games Schattenzeichnungen auf den Charakteren sowie deren verbesserte Animationen sorgen für eine Detailverbesserung und verpassen den Figuren etwas mehr Plastizität und Glaubwürdigkeit. Wer die Szenen genau beobachtet, stellt fest, dass die einzelnen Figuren hin und wieder mit netten Gesten in den Gesprächen reagieren.

Vollvertonung in Arbeit

Was in der gezeigten Version noch nicht zu hören war, ist die Vollvertonung. An den umfangreichen Aufnahmen wird gerade gearbeitet. Für die Rollen der aus dem Vorgänger schon bekannten Charaktere kommen die gleichen, guten Sprecher zum Einsatz. Mit von der Partie ist auch Ober-YouTuber Gronkh, der neben einer Sprechrolle auch etliche - sagen wir mal - seltsame Geräusche im Spiel zum Besten geben wird. Eine kurze Hörprobe dazu findet ihr hier verlinkt - viel Spaß.

Insgesamt dürfte die Vollvertonung der Dialoge etwa dem Umfang des Vorgängers entsprechen. Dass auch dabei an Witz und Pointen nicht gespart wird, zeigten schon die Dialogtexte, die uns bei der ausführlichen Präsentation mehrfach ein Grinsen ins Gesicht zauberten.

Bis zum Release im Sommer müssen wir uns noch gedulden, die gezeigte Vorabversion hinterließ aber schon einen prima Spieleindruck. Neben der digitalen Veröffentlichung plant Hersteller Headup Games auch eine Boxed-Variante. Ob darin ähnlich skurrile Inhalte wie etwa die Tauben-Häkel-Anleitung im Vorgänger zu finden sein werden, verriet man uns aber noch nicht.

Was uns im ersten Teil von The Inner World so gut gefallen und wie es im Test abgeschnitten hat, könnt ihr in unserem Testartikel nachlesen.