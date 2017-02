The House: Will Ferrell & Amy Poehler lassen im Trailer zur Komödie die Sau raus!

18.02.2017 um 10:00 Uhr Als Scott und Kate Johansen das für die College-Ausbildung ihrer Tochter Alex zurückgelegte Geld verlieren, bemühen sie sich fieberhaft, die Summe wiederzubeschaffen, um Alex' Traum vom Uni-Studium doch noch zu verwirklichen. Deswegen beschließen die beiden, mithilfe ihres Nachbarn Frank im Keller ihres Hauses ein illegales Casino einzurichten. Die Komödie mit Frat-Pack-Mitglied Will Ferrell (Zoolander, Die Eisprinzen), Ulknudel Amy Poehler (Sisters, Die Eisprinzen) und Komiker Jason Mantzoukas (Bad Neighbors, Dirty Grandpa) in den Hauptrollen startet am 6. Juli 2017 in den deutschen Kinos.

