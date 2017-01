The Flash: Drehbuch soll komplett überarbeitet werden

Hauptdarsteller Ezra Miller ("Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind") sei mit dem zweiten Teil der Kreaturen aus dem Harry Potter-Universum beschäftigt - dies möchte man bei Warner Bros. nutzen, um ein besseres Skript auf die Beine zu stellen.

Sowohl Grahame-Smith, als auch Famuyiwa haben das Skript der Comic-Verfilmung bereits überarbeitet. Scheinbar wollen die Produzenten nun eine neue Richtung einschlagen. Autor Joby Harold, aus dessen Feder Guy Ritchies "King Arthur: Legend Of The Sword" stammt und gerade an einem noch namenlosen "Robin Hood"-Film für Warner Bros. arbeitet, soll den schnellsten Mann der Welt jetzt auf den richtigen Weg bringen.

"The Flash" soll der erste neue Solo-Kinoauftritt des roten DC-Helden werden. Dieser tritt bereits in der gleichnamigen TV-Serie auf und an der Seite von Batman, Superman, Wonderwoman oder Aquaman in der neuen "