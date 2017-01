The Expendables 4: Stallone deutet eine Neuausrichtung für das Action-Sequel an

"Creed - Rocky's Legacy"-Star Sylvester Stallone ist 70 Jahre alt, "Terminator"-Star Arnold Schwarzenegger zählt bald ebenfalls die 70 Jahre und auch Antonio Banderas' heroische "Zorro"-Zeiten und Wesley Snipes' "Blade"-Zeiten liegen inzwischen einige Jährchen zurück - zum alten Eisen gehören Sly & Co. trotzdem noch lange nicht! Und so hindert die Hollywood-Größen auch nichts daran, für das vierte Kapitel des "The Expendables"-Franchise erneut in ihre Rollen als hartgesottenen Söldner-Kollegen zurückzukehren; auch die beiden Ensemble-Stammmitglieder Jason Statham (Mechanic: Resurrection) und Dolph Lundgren (Hail, Caesar!) sind laut Splendid Film, seit jeher der deutsche Filmverleih für die Action-Reihe, wieder mit von der Partie.



Manch einen mag die Wiederbelebung der Action-Reihe erstaunen, floppte der dritte Teil - der einzige mit FSK 16 statt FSK 18 - doch gewaltig an den Kinokassen, so dass man eine Fortführung in Serienform und sogar ein weibliches Spin-off ernsthaft in Erwägung zog (beides ist mit der Bestätigung von "The Expendables 4" noch nicht vom Tisch!). Doch Sylvester Stallone, Hauptdarsteller & Autor in Personalunion, ließ kürzlich in einem kurzen Facebook-Video durchblicken, dass es für den neuen Teil bereits "großartige Ideen" gebe und "etwas anderes" sein werde. Vieles spricht also für eine Neuausrichtung der prominent besetzten Söldner-Action-Reihe.



Ein festes Datum für den Kinostart von "The Expendables 4" gibt es bislang noch nicht, da sich Stallone aber aktuell schon für den nächsten Einsatz der Truppe in Form bringt, ist sicher noch dieses Jahr mit dem Drehbeginn zu rechnen, so dass der Action-Streifen 2018 in die Kinos kommen dürfte.

