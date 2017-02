The Exiled: Jetzt kostenlos via Steam spielen - Key-Verlosung für 25 Seeker-Pakete

The Exiled bietet zum Early-Access-Launch auf Steam fünf Waffenklassen und drei Rüstungsklassen. Quelle: Fairytale Distillery The Exiled, das Sandbox-MMORPG mit PvP-Fokus vom deutschen Entwickler-Studio Fairytale Distillery, kann ab sofort von euch über Steam Early Access gespielt werden; der Client von etwas mehr als 1 GByte Größe kann geladen werden. Und das Beste daran: Bevor ihr euch mit der Frage herumschlagen müsst, welches Paket ihr für wie viel Geld kaufen sollt, könnt ihr The Exiled (früher als Das Tal bekannt) erst einmal satte sieben Tage umsonst ausprobieren! Wenn euch das Spiel dann so gut gefällt, dass ihr die Entwickler mit eurem Geld unterstützen wollt, könnt ihr euch immer noch nach dem Ablauf der sieben Tage entweder für das Nomad-, das Seeker- oder das Vanguard-Paket entscheiden, die je nach Päckle mit 19,99 Euro, 36,99 Euro oder 73,99 Euro zu Buche schlagen.

The Exiled befindet sich seit vier Jahren in der Entwicklung, wurde vor allem mit viel Fokus auf das Feedback von Betatestern stetig verfeinert und ergänzt. Das Spiel bleibt so lange im Early Access bis die Macher von Fairytale Distillery das Gefühl haben, dass The Exiled all die Inhalte umfasst, die euch für die kommenden Jahre viel Freude und Unterhaltung bieten sollen. Zum Start der Early-Access-Phase könnt ihr aus fünf Waffenklassen und drei Rüstungsklassen wählen, um die Spielwelt voller PvE-Events, Open PvP und Community-gesteuerten Städten zu erkunden.



Erkundet die Spielwelt voller PvE-Events, Open PvP und Community-gesteuerten Städten. Quelle: Fairytale Distillery Das Spiel bietet euch mit dem Early-Access-Launch Saisons, die 28 Tage andauern. Das bedeutet, dass alle 28 Tage neue Spielserver-Gruppen geöffnet werden, und am Ende einer Saison die finalen Leaderboards und Karten bekanntgegeben werden. Die erste Saison geht gleich heute, am 23. Februar, los und dauert bis zum 22. März an. Das Finale der Saison wird mit einem großen Event beendet. Am Tag danach geht's dann mit der nächsten Saison weiter. Seid ihr angefixt? Dann findet ihr nach unserer Verlosung noch eine Liste an Patch Notes für das heutige Update, das für The Exiled zum Start der Server veröffentlicht wurde und über den Link eine Übersicht über die bekannten Fehler. Schließlich ist The Exiled noch nicht fix und fertig, sondern wird basierend auf eurem Feedback weiterentwickelt!

Und weil es nichts Schöneres gibt als etwas zu gewinnen, haben uns die Entwickler von The Exiled noch einen Schwung Keys für das Seeker-Paket überreicht - das enthält unter anderem zwei Charakterslots pro Saison, die Möglichkeit zwei Charakternamen zu reservieren, einen Ruhmbonus für kosmetische Items. Alle Details findet ihr in unserer News zu den unterschiedlichen Paketen von The Exiled. Wir wollen nun natürlich nicht auf unseren Händen sitzen und nichts mit den Keys machen, sondern sie unter euch verteilen! Füllt zur Teilnahme das folgende Formular aus (dafür müsst ihr eingeloggt sein), und wir losen unter allen Teilnehmern die Gewinner der Seeker-Pakete aus. Ihr könnt bis zum 28. Februar 2017 um 23:59 Uhr an der Verlosung teilnehmen. Bei diesem Gewinnspiel gelten unsere Allgemeinen Gewinnspielbedingungen, eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen euch viel Glück!

Bitte logge dich ein, um teilzunehmen!

In einer unwirtlichen Welt kämpft ihr in The Exiled ums Überleben. Quelle: Fairytale Distillery

The Exiled Version 1.0 - Patch Notes

Neue Features

Steam Integration: Es gibt keinen Nutzername/E-Mail Ladebildschirm mehr. Ihr startet "The Exiled" von Steam aus und werdet automatisch eingeloggt. Dies schaltet auch eine Menge anderer Steam-Features frei, wie zum Beispiel einen blitzschnellen Patcher und ein großartiges Screenshot-Tool ( F12 ).

Übersetzung in sechs Sprachen: Ihr könnt "The Exiled" nun in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, brasilianischem Portugiesisch und Russisch spielen. Dies wurde möglich, durch den großartigen Einsatz unseres Freiwillige-Helfer-Teams.

Neuentworfene In-Game Benutzeroberfläche: Alle Fenster im Spiel wurden in Hinsicht auf ihre visuelle Erscheinung und Benutzerfreundlichkeit überarbeitet. Die Charakter- und Ausrüstungsfenster wurden zusammengeführt. Das Dojo und die Werkstatt haben größere Veränderungen erhalten.

In-Game Musik: Wir haben damit begonnen, Musik im Spiel hinzuzufügen. Musik ist kontextabhängig und wird auf Eure Umgebung und was gerade um Euch herum geschieht reagieren.

Haustiere: Vanguard- und Harbinger-Supporter werden die ersten Spieler sein, welche von (rein visuellen) Haustieren begleitet werden. Sie werden nicht in Kämpfe eingreifen oder irgendeinen Einfluss ausüben. Sie sind einfach nur süß.

Chatmeldungen: Ein Knopf, welcher es euch erlaubt, Chatverstöße gegen den Verhaltenskodex einfach zu melden, wurde hinzugefügt.

Balancing

Der Veteranendebuff für "normale" Spieler (zuvor Rang B) wurde entfernt. Nur *, ** und *** Spieler werden nun den Debuff in der Wüste erhalten.

Spenden für die Verteidigung der Welt benötigen nun mehr Ressourcen pro Runde. Zudem wurden die frühen Respektgewinne durch Spenden verringert.

Die Zeit der Bewusstlosigkeit skaliert nun mit dem Rang des Spielers. Neulinge sind kürzer bewusstlos und Veteranen etwas länger.

Neulinge, die ihre Lagerbox nutzen, erhalten nun dieselbe Unverwundbarkeit bei Attacken, welche sie auch bekommen, wenn sie das Dojo oder die Werkstatt nutzen.

Änderungen von Fähigkeiten

Wunden Heilen (Stab): Erhöhte Selbstheilung, verringerte Heilung von Anderen.

Benutzerfreundlichkeit

Ihr könnt nun beliebig viele Lagerboxen verwenden, nicht nur eine. Diese Lagerboxen sind nicht miteinander verbunden, daher müsst Ihr auch weiterhin Eure Beute von einer Box zur Nächsten bringen, wenn Ihr Eure Basis verlegen möchtet.

Die Platzierungen der Anmerkungen und Texte im Tutorial wurden überarbeitet, damit es Neulingen einfacher fällt ins Spiel zu finden.

Es wurde sichergestellt, dass Ihr Fußspuren im Sumpfgebiet korrekt sehen könnt.

Tutorialserver werden nun primär auf Grundlage des Pings ausgewählt, damit sichergestellt wird, dass Ihr den besten Ping für Euren Start habt.

Ein "Bist Du sicher, dass Du Dich zurückrufen möchtest und alle Gegenstände abwirfst?"-Popup wurde hinzugefügt, um diese Mechanik sehr deutlich zu machen.

Die Charaktereigenschaften- ( C ) und Ausrüstungsfenster ( B ) wurden zu einem Fenster zusammengefügt.

Karte

Die Kollisionserkennung wurde stark verbessert. Eure Charaktere bleiben nun nicht mehr an der Umgebung hängen.

Mehrere Hauptstraßen wurden hinzugefügt, speziell Verbindungen zwischen dem Sumpfgebiet, der Wüste und den Bergen.

Straßen wurden so geändert, dass sie sich nun an ein striktes 45 Grad System halten. Das bedeutet sie sind einfacher mit ( W - A - S - D ) zu begehen und Ihr müsst Euren Pfad nicht alle paar Sekunden neu anpassen.

Starke Verbesserung von Umgebungsgrafiken, sowohl für "Blockaden" (Wälder etc.) als auch für Ressourcenpunkte.

Mauern wurden zu kleinen Siedlungen hinzugefügt, um kleineren Clans etwas mehr Schutz zu bieten.

Drei verschiedene Raffinerien wurden wieder hinzugefügt und zwischen den mittleren und großen Siedlungen verteilt.

Es wurden mehr Ausgänge zu neutralen Siedlungen hinzugefügt, um sicherzugehen, dass sie nicht zu einer Todesfalle werden.

Eine Anzahl von unsichtbaren Blockaden im Sumpfgebiet wurden gefixt.

Ein unsichtbares Grasfeld im Sumpfgebiet wurde gefixt.

Ein Bug wurde behoben, welcher eine Anzahl von kleinen Umgebungsassets flimmern ließ.

Alle grauen Würfel wurden aus dem Sumpfgebiet entfernt. Tschüss, Würfelfreunde!

Grafik und Audio

Alle Standardangriffsanimationen wurden verbessert, zudem wurden Animationsabbrüche hinzugefügt, damit sich Animationen immer schnittig und direkt anfühlen.

Eine Menge kaputter Animationen wurden gefixt (Mediation, Plündern, etc.).

Neue visuelle Effekte für Verwurzeln und Festsetzen wurden hinzugefügt. Zudem wurden ein paar andere Effekte verbessert (Physische und Geistige Korruption)

Der visuelle Effekt von Ausfallschritt (Lunge) hatte die Angewohnheit, länger da zu sein, als gewünscht. Dies wurde nun behoben.

Das Sumpfgebiet hat nun mehr passende Bodenfarben, welche es etwas weniger dunkel und depressiv machen.

Die Grafiken von Ressourcenpunkten passen nun zu dem Gebiet, in welchem sie sich befinden.

Ein neues App-Icon wurde hinzugefügt.

Eine Anzahl von Sound Effekten für die Spielmenüs und alltäglichen Aktionen wurden hinzugefügt.

Performance-Anpassungen

Kleine Assets wurden zusammengefügt, wodurch die Render Performance verbessert werden konnte.

Bugfixes und Sonstiges

Ein Bug, welcher das Spiel daran gehindert hat, die aktuellsten Kartendateien herunterzuladen, wurde behoben.

Wir haben unseren E-Mail-Zulieferer gewechselt, um sicherzustellen, dass Eure Registrierungs- und Feedback-E-Mails auch rechtzeitig geliefert werden.

Die Soundregler wurden gefixt, damit sie sich endlich merken, was Ihr eingestellt habt.

Es wurde sichergestellt, dass die Spielwelt am ersten Tag die richtigen Spendenvoraussetzungen erhält.

Ein Bug, welcher manche Spieler außerhalb der Tutorial Zone erscheinen ließ, wurde behoben .

Ein Bug, welcher Euren Charakter manchmal auch außerhalb von Gebüschen unsichtbar gemacht hat, wurde behoben.

Ein Bug, der manchmal Neulinge als Veteranen markiert hat, wurde behoben.

Es wurde sichergestellt, dass Neulinge nach dem Tutorial immer in einer der drei südlichen Siedlungen starten.

Ein Bug, welcher dazu führte, dass Euer Charakter die Wiederbelebungs-, Gank- und Rückruffähigkeit vergessen konnte, wurde behoben.

Wir haben unsere geschätzten Freiwilligen und mehr Entwicklungssupporter in den Credits hinzugefügt (WiP).

Ein Bug, welcher im Level-Up-Popup nur Quatsch angezeigt hat, wurde behoben.

Es wurde sichergestellt, dass Spieler nicht außerhalb der eigentlichen Karte herumlungern.

Eine handvoll möglicher Servercrashes wurde behoben.

Ein Bug, welcher den Gegenstandsmenüknopf unsichtbar gemacht hat und so verhinderte, dass Ihr auf eure Skins und Animationen zugreifen konntet, wurde behoben.

Es wurde sichergestellt, dass jeder Spieler eine gültige Antwortadresse in den Bugmeldungen und Feedbacknachrichten hat.

Ein Bug, welcher es ein paar Partikeleffekten gestattete auf ewig in der Spielwelt zu bleiben, wurde behoben.

Es wurde sichergestellt, dass das Spiel beim Start immer die aktuellsten Übersetzungen hat.

Die Soundregler verhalten sich nun wie erwartet und schalten den Sound nicht bei etwa 70 % ab.

Ein Bug, welcher zu Wiederbelebungen an den falschen Wiederbelebungspunkten geführt hatte, wurde behoben.

Ein Bug, welcher Clanleiter daran gehindert hat Leute zu entfernen, welche Zugriff zu einem Gebäude hatten oder geblockt waren, wurde behoben.

Ein Bug, welcher veraltete Gebäude in verlassenen Siedlungen hinzugefügt hat, wurde behoben.